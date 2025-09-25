"Punto de oro y mucho que mejorar", por Andrés Ocaña

El Betis apretó en el tramo final de partido para arrancar un empate ante el Nottingham Forest, que tiene un valor en la valorada página Trasnfermark de 566 millones de euros, casi tres veces más que el Betis. algo habitual en los equipos de la Premier League.

El conjunto de Pellegrini arrancó marcando, pero a partir del tanto de Bakambu, fueron innumerables las llegadas del equipo visitante, volteando el marcador y perdonando una renta mayor. En la segunda mitad, la entrada de jugadores como Marc Roca, Ricardo Rodríguez o Fornals dieron un cambio radical al Betis que logró empatar 2-2.