EL BETIS BRILLA EN EUROPA

Los de Pellegrini, matemáticamente clasificados para la siguiente ronda de Europa League y cuartos en la tabla

Rodrigo Riquelme celebra uno de los goles del Betis contra el Dinamo Zagreb
EL BETIS VENCE EN ZAGREB Y ASÍ LO VIO ANDRÉS OCAÑA

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

Solvente contra los equipos más asequibles y compitiendo de tú a tú contra los más potentes. El camino del Betis en esta fase de liguilla de la Europa League está siendo impoluto y, en buena medida, porque su entrenador se ha tomado en serio la competición y la forma de rotar. Ya clasificados para la siguiente ronda, ya solo queda certificar el top 8 para evitar la ronda de 'play offs', algo que hay que amarrar en las últimas dos jornadas.

Mención especial merecen el gran partido realizado ante el Dínamo por Riquelme y Diego Llorente y el encomiable compromiso de Abde que lo dio todo a las puertas de marcharse a la Copa de África con Marruecos. Bakambú y Lo Celso pusieron la nota negativa. 

Andrés Ocaña analiza en este video el momento europeo del conjunto verdiblanco.

