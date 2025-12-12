EL BETIS BRILLA EN EUROPA
Los de Pellegrini, matemáticamente clasificados para la siguiente ronda de Europa League y cuartos en la tabla
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Solvente contra los equipos más asequibles y compitiendo de tú a tú contra los más potentes. El camino del Betis en esta fase de liguilla de la Europa League está siendo impoluto y, en buena medida, porque su entrenador se ha tomado en serio la competición y la forma de rotar. Ya clasificados para la siguiente ronda, ya solo queda certificar el top 8 para evitar la ronda de 'play offs', algo que hay que amarrar en las últimas dos jornadas.
Mención especial merecen el gran partido realizado ante el Dínamo por Riquelme y Diego Llorente y el encomiable compromiso de Abde que lo dio todo a las puertas de marcharse a la Copa de África con Marruecos. Bakambú y Lo Celso pusieron la nota negativa.
Andrés Ocaña analiza en este video el momento europeo del conjunto verdiblanco.
