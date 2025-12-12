La 'epopeya' de María Corina Machado para recoger el Nobel que narra Javier Pereda en 'Ad Libitum'

Javier Pereda ha relatado en su columna de opinión 'Ad Libitum' para la cadena COPE la que considera que será 'una de las imágenes de este año': la entrega a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Pereda califica como un 'completo acierto' la concesión de este homenaje a la líder opositora por su lucha contra un 'narcoestado corrupto, opresor y comunista' que ha provocado la huida de nueve millones de venezolanos.

Un viaje heroico a Oslo

La crónica, emitida en COPE, califica de 'epopeya' el viaje de Machado desde Venezuela hasta Noruega, escapando de la 'vigilante organización criminal del cartel de los soles'. Según Pereda, la líder opositora habría realizado un recorrido de 65 kilómetros en lancha con mar revuelta para burlar la vigilancia y poder llegar a la ceremonia de entrega del galardón.

El discurso de una hija en nombre de su madre

Debido a estas peripecias, la dirigente llegó con retraso a Oslo, por lo que su hija, Ana Corina Sosa, fue la encargada de pronunciar el discurso en su nombre. La joven ingeniera, de 34 años, 'ha impresionado al mundo entero' al recordar 'la historia de un pueblo en su larga marcha hacia la libertad' con un discurso que pronunció en inglés y de memoria.

En su intervención, Sosa recordó la herencia hispánica de Venezuela, su primera constitución republicana en 1811 y cómo el país fue una nación de acogida. Pereda señala en su artículo cómo la prosperidad se truncó cuando la renta petrolera se concentró en manos del Estado, generando 'privilegios, clientelismo y corrupción'.

Una llamada universal por la democracia

El discurso, según se recoge en 'Ad Libitum', denunció 'tres décadas de brutal represión' y graves violaciones de derechos humanos. También se hizo alusión a las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que ganó el candidato Edmundo González Urrutia con un 67% de los votos, a pesar de la prohibición del régimen para que Machado se presentara.

La causa de la libertad trasciende todas las fronteras" Javier Pereda

Finalmente, Javier Pereda subraya que este premio representa una 'llamada universal', porque, tal como se afirmó en el acto, "la causa de la libertad trasciende todas las fronteras". El periodista concluye en su columna para COPE que "la democracia es esencial para que haya paz", y que por ello es preciso luchar cada día por la libertad.