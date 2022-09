El Sevilla F.C. ha dado en el día de hoy los premios en su XIII edición de los premios Blázquez y en su X edición de los premios Manuel Ruesga Bono, unos premios que concede el club sevillista por la labor del periodismo y fotoperidismo en la ciudad, en especial aquellos que contribuyen a difundir todo lo ocurre en la actividad que rodea al conjunto sevillista, estos premios son una cita ineludible de un encuentro entre el Sevilla F.C. y la prensa deportiva.

Los premios quedan de la siguiente manera en la XIII edición de los premios José Antonio Blázquez, el primer premio es para Samuel Marsden que se trata de un periodista británico y corresponsal de ESPN en nuestro país en España debido a su reportaje 'What is the secret to Sevilla,s success?'.El segundo premio es para Juan Antonio Solís Márquez, por su reportaje 'tu nombre me sabe a hierba', que ha sido publicado en el Diario de Sevilla cuando se celebro la finalisima de la Uefa Europa League en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en la ciudad de Sevilla entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers FC. El premio especial ha sido concedido a Javier Mérida Cidoncha que es un periodista sevillano que su trayectoria es debido a la lucha contra la ELA.

El premio de la X Manuel Ruesga Bono debido a al fotoperiodismo, ha sido concedido a Joaquín Corchero,que hizo una plástica imagen de la eufórica celebración del decisivo gol de ocampos durante el partido Sevilla FC-Atlético de Madrid,el pasado 18 de diciembre de 2021.