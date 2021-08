Willian José muy cerca del Betis

Avisaba Pellegrini tras el partido ante el Cádiz que a la plantilla de faltaba gol. El propio Juanmi también admitió en zona mixta que las ocasiones hay que transformarlas en gol si no el trabajo queda incompleto. Pues bien, Antonio Cordón ha oído al entrenador chileno y ha acelerado esfuerzos por la contratación de Willian José, el delantero de 29 años de la Real Sociedad que ha estado cedido en los Wolves esta última temporada, con un solo gol en premier tras 17 partidos. Un pobre rendimiento que quiere revertir en el Benito Villamarín. Sin embargo, tendrá a Borja Iglesias como competencia directa en su puesto. Veremos a ver por quién se decanta Pellegrini.

Fuentes cercanas al jugador y al club txuri urdin anunciaban la calidad indiscutible de un jugador que mediaba unos 10 goles por campaña, hasta esta última temporada, pero que no tiene una estabilidad que le permita ser regular en el aspecto deportivo. De hecho, el jugador arremetía contra la Real Sociedad en unas duras declaraciones que hizo a principios de este mismo verano en las que reconoció que: "Mi plan es no seguir, no se me ha tratado bien". Por lo que el delantero llevaría buscando acomodo desde entonces. Si encuentra esa estabilidad en Sevilla, el Betis se hará con un jugador de un grandísimo nivel.

La situación de Loren

Pellegrini ponía las cosas muy claras en su última comparecencia ante los medios: "Loren tiene la puerta abierta para unirse con cualquier equipo". Ese equipo puede ser el Espanyol, el cual está bastante cerca de hacerse con los servicios del delantero malagueño en forma de cesión. Pellegrini no contaba con él y su salida agilizaría la llegada del propio William José