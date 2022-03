West Ham-Sevilla (2-0): El Sevilla fracasa en Europa

La temporada del Sevilla está siendo muy difícil de analizar, por todas las aristas que existen. Las lesiones están ahí. Y lesiones importantes, de jugadores clave, como Diego Carlos, Fernando, Acuña, entre otros. Eso es innegable. Aunque tampoco se puede negar que el equipo de Lopetegui es totalmente distinto a domicilio. No se parece absolutamente nada el equipo en Nervión a fuera de casa. El último ejemplo lo vemos en esta eliminatoria, donde el conjunto sevillista, con muchísimas bajas en casa, fue de poder a poder a por el West Ham, ganó por un tanto a cero y se quedó hasta corto. Y en Londres, el Sevilla ha salido especulativo, sin alma, sin llegar al área contraria excepto una ocasión de En-Nesyri. Muy endeble en el olímpico, no ha merecido más. Lopetegui ha terminado con Luismi y Carmona en el terreno de juego, dos canteranos. Por las bajas y los problemas musculares. Sin embargo, no salía el Sevilla de su ahogo defensivo ante un West Ham que tampoco se ha comido a nadie, pero las facilidades del rival han sido enormes.

Esa única ocasión sevillista no se multiplicó en el segundo acto ni en la prórroga, ya que Areola fue un mero espectador ante los centro inútiles del Sevilla. Tanto de una banda, como de otra. Fracaso absoluto del Sevilla en Europa, primero eliminado de la Champions y ahora en octavos de la Europa League, su competición.

Ficha técnica:

West Ham (2): Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Lanzini (Noble, minuto 115); Fornals (Diop, minuto 117), Michail Antonio (Ryan, minuto 120) y Benrahma (Yarmolenko, minuto 87).

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas (Montiel, minuto 105), Koundé, Gudelj (Carmona, minuto 110), Augustinsson; Joan Jordán, Rakitic (Óliver Torres, minuto 55), Delaney; Tecatito Corona (Munir, minuto 96), En-Nesyri (Rafa Mir, minuto 91) y Martial (Luismi Cruz, minuto 101).

Goles: 1-0, minuto 38: Soucek. 2-0, minuto 112: Yarmolenko.

Árbitro: Clément Turpin, galo. Amarillas para Lanzini, Kevin Nolan (segundo de Moyes), Cresswell y Montiel.