Ucam Murcia-Real Betis: horario y dónde ver y escuchar el partido

No hay margen para el error. El torneo que más gloria le ha dado al Real Betis en toda su historia vuelve a estar en juego y el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini no quiere dejar nada a la improvisación. Ya tuvo malas experiencias, como el famoso alcorconazo con el Real Madrid, y o desea que se vuelvan a repetir. El Ingeniero ha asegurado que "es un torneo importante. Es otra manera de poder intentar buscar un título y una vía a Europa. Por el formato, los equipos que están con partidos internacionales tienen que dejarlo un poco de lado. Es una muy buena opción en la medida de que lo tomemos como corresponde. Espero que partamos con la motivación de que es un camino distinto a LaLiga. No hay nadie que no pueda tener la ilusión de jugar la final de un torneo. Partimos todos con ilusión".

Para demostrar su verdadero interés en el torneo del K.O. ha llevado a todos los pesos pesados disponibles en la lista de convocados, en la que solo ha reservado a Aitor Ruibal y de la que se quedan fuera lesionados Álex Moreno y Sidnei. Habrá rotaciones, pero será un equipo muy reconocible.

Por su parte, el Ucam quiere poner las cosas muy difíciles en el mítico estadio de La Condomina. José María Salmerón cuenta con toda su plantilla para el choque y, actualmente, su equipo es líder de su grupo en la Segunda División B y ha demostrado su solidez recibiendo tan solo una derrota y cuatro goles en contra.

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El encuentro se disputa a partir de las 19,30 horas. Aunque el grueso de los partidos de Copa del Rey se pueden seguir a través de la plataforma de streaming DAZN, en el caso del UCAM Murcia-Real Betis, los aficionados lo tienen aún más fácil. No en vano, además de en la citada App, podrán disfrutar del duelo en abierto en Cuatro. Además, lo podrás escuchar desde media hora antes en el Tiempo de Juego Local de Cope Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, a través de nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace que te dejamos por aquí.