Sporting-Real Betis: horario y dónde ver y escuchar el partido

No se puede fallar. A pesar de que Manuel Pellegrini ha recuperado a varios hombres de cara al choque copero ante el Sporting de Gijón de este domingo, la realidad es que el técnico chileno del Betis no quiere forzar a los futbolistas que aún no están en forma ni utilizar a algunas de sus bases sólidas teniendo en cuenta la visita del celta del próximo miércoles. Así las cosas, jugadores como Miranda, que recibió un golpe hace unos días, o Carvalho, Montoya y Joaquín, que se han reincorporado al trabajo esta semana, se han quedado fuera de la lista de convocados para este encuentro fundamental.

Además, El Ingeniero ha decidido prescindir del titularísimo Guido Rodríguez que va a tener que jugar forzosamente ante el celta ante la baja de Paul y, por ello, no quiere tener una sorpresa desagradable. Aquí la lista de convocados al completo:

Claudio Bravo, Joel Robles, Carlos Marín; Fran Delgado, Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Sidnei, Álex Moreno, Paul, Guardado, Canales, Aitor, Lainez, Rodri, Fekir, Juanmi, Borja Iglesias, Sanabria y Loren.

EL SPORTING RECUPERA EFECTIVOS

El brote de coronavirus sufrido en el equipo asturiano ha marcado el devenir del equipo en las últimas semanas. A pesar de ello, el equipo no pierde en casa desde julio y ha sumado 7 victorias y 4 empates. El entrenador, David Gallego, que aún no ha dado la lista de convocados, no ha escondido que va a poder contar con casi todos los damnificados: "La mayoría de ellos ya están recuperados. Hemos recuperado bastantes jugadores. Tenemos donde elegir. En el momento en el que están disponibles, pueden entrar en el once", aseguró.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El encuentro entre verdiblancos y rojiblancos se disputará el domingo 17 de enero, desde las 16.00 horas, y se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN.

También lo puedes escuchar en el Tiempo de Juego Local de Cope Más Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa desde media hora antes del choque, en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace que te dejamos aquí.