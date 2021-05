Sevilla-Valencia (1-0): Adiós a la liga

Anoche se esfumó el sueño de la Liga. La victoria del Atlético de Madrid anuló todas las opciones matemáticas, aunque el castillo de ilusiones se desmoronó el día del inesperado tropiezo ante el Athletic de Bilbao. Aún me pregunto por qué quito Lopetegui a En Nesyri… El triunfo de anoche frente al Valencia sí permitirá a los sevillistas meterle presión al Barcelona y al Real Madrid en la pelea por el segundo y tercer puesto. El premio de jugar la Supercopa de España invita a ofrecer un último esfuerzo.

Es difícil entender que Lopetegui limpiara el once inicial de titulares y apostara por un once que no tenía ninguna opción de ganar. Gudelj volvió a desesperar y fue un error volver a juntar a todos los suplentes. El resultado fue una segunda parte horrorosa, inaceptable para un equipo que había fallado ante el Athletic y el Real Madrid y seguía jugándose cosas importantes. Como es normal, en la segunda mitad empezaron a salir los buenos y todo cambió. La entrada de Fernando, Papu y Acuña elevó el nivel del equipo. Fueron suficientes unos minutos para que el Valencia entendiera que la broma se había acabado. Un bendito pase de Fernando lo aprovechó En Nesyri para acabar con el partido. Y poco más. Era cuestión de alimentar el once de forma ordenada y punto final. A la espera de lo que haga el Real Madrid ante el Granada, al Sevilla aún le queda dos balas para superar su mejor registro liguero y subir otro peldaño en la clasificación. Ay, ay, ese partido contra el Athletic…

Ficha técnica:

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero (Marcos Acuña, minuto 59), Gudelj (Fernando, minuto 59), Joan Jordán, Óliver Torres (Papu Gómez, minuto 59), Suso (Rakitic, minuto 83), Óscar (Ocampos, minuto 73) y En-Nesyri.

Valencia CF (0): Cillessen, Thierry (Piccini, minuto 68), Hugo Guillamón (Gameiro, minuto 79), Paulista, Ferro, Lato (Gayá, minuto 79), Racic, Carlos Soler, Guedes, Manu Vallejo (Cheryshev, minuto 68) y Maxi Gómez (Yunus, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 67: En-Nesyri.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Escudero, Gudelj, Soler y Paulista.