El Sevilla se queda en una bonita fachada

El Sevilla no nos tenía acostumbrado a estos números. Desde el confinamiento pasado, el equipo se convirtió en una máquina de sumar puntos: llegó a encadenar 18 partidos sin perder. Pero las cosas se han torcido. De momento, la situación no invita al dramatismo, pero sí a un severo análisis. Lopetegui está obligado a resetear todo para volver a darle consistencia a un equipo que ha empezado a perder.

El camino trazado es curioso. Se ha lucido en las tres citas importantes de la temporada. Mostró su mejor versión ante el Bayern, Barcelona y Chelsea. Es cierto que la imagen fue extraordinaria, pero no ganó ninguno de esos tres encuentros. Además, en la Liga ha mostrado una debilidad inquietante. Las dos derrotas consecutivas ante el Granada y el Eibar se suman a las dificultades que los sevillistas tuvieron frente al Cádiz y el Levante. Además, el gol es un amigo que se ha alejado. El equipo acumula tres partidos consecutivos sin marcar. Sin duda, la situación obligará a que el entrenador le de una vuelta de tuerca a todo.

EL RENNES, A LA VUELTA DE LA ESQUINA

El Sevilla no tendrá demasiado tiempo para reflexionar. El miércoles visitará el Sánchez Pizjuán el Rennes, en el debut en casa en la Liga de Campeones. Lopetegui recuperará a Jordán para ese encuentro. Todo indica que acudirá, de nuevo, a los titulares para mejorar la imagen. El entrenador deberá encontrar la fórmula para equilibrar más el equipo en los partidos de Liga. Es evidente que las rotaciones que está haciendo en la competición liguera reducen las prestaciones del equipo. Ahí debe aparecer la mano de un entrenador que tiene la confianza de todos.

El que sí se ha incorporado hoy lunes a los entrenamientos es Idrissi, que no ha debutado aún. Navas y Sergi Gómez no han trabajado. Habrá que esperar a la evoluvión que tienen en las próximas horas para perfilar el once inicial.



ESPERANDO A KOUNDÉ

El Sevilla está notando la ausencia de Koundé, su mejor futbolista en este momento. El central se ha perdido ya tres encuentros (Granada, Eibar y Chelsea) y Lopetegui reza para que se reincorpore pronto. El jugador está asintomático y cuenta los días para volver. Su regreso el miércoles prácticamente está descartado. El club espera que todas las pruebas puedan permitirle que vuelva a jugar el sábado próximo en San Mamés.