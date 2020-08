Sevilla FC – Manchester United (2-1): El Sevilla no entiende de imposibles

¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿quién pensaba que este equipo no llegaba a la final tras el asedio del club inglés? El Sevilla Fútbol Club no entiende de imposibles y demuestra, una vez más, porque tiene un bordado de pentacampeón en la manga de su camiseta. Acabó siendo una muy “Bono” noche para el sevillismo en la que sufrió de lo lindo ante el tercer clasificado de la Premier League que había perdido un partido de los últimos 24. No habían empezado bien el encuentro los de Lopetegui, el club inglés entró de lleno en el partido y de nuevo, al igual que ante el Wolverhampton, un acelerado Diego Carlos cometió penalti y Bruno Fernandes no perdonó desde los 11 metros; 1-0 en menos de diez minutos... Aún así se encajó bien el golpe y lejos de venirse abajo, el club nervionense buscó el gol de la igualada y después de una jugada de pizarra, Reguilón puso un centro que Suso no desperdició. Y sí, otra vez Suso que lleva jugando unos partidos a un grandísimo nivel. Empate en el marcador en unos primeros 45 minutos con mayor sensación de peligro por parte de los ingleses que los sevillistas.

Después de un primer tiempo muy igualado, el Manchester United entró en la segunda parte como una apisonadora. Ahí entró en escena Bono, que se vistió de santo y salvó al equipo en reiteradas ocasiones, en algunas de ellas obrando auténticos milagros. Un Sevilla muy dubitativo no se llegaba a encontrar cómodo en el campo durante la reanudación del juego pero aún así, esa capacidad única de sufrimiento y de resilencia que le caracteriza hizo que aguantara vivo hasta que llegara una oportunidad y cuando se presentó, De Jong no falló ante De Gea. Subió el 2-1 al marcador en el 78 que vale una nueva final. Y no, no es la primera, ya son 11 finales en 15 años; seis de ellas de esta competición acabando las cinco anteriores siempre con finales felices. Guarismos como estos demuestran que el club sevillano es un grande de Europa. Los de Lopetegui saben sufrir y por partidos como los de este noche le han llevado a una final y a Champions League la próxima temporada: dicen que nunca se rinde y esta noche en el Estadio Rhein Energie de Colonia se ha demostrado el porqué el Sevilla FC es el rey de esta competición.

Así ha sonado el triunfo, la remontada y el pase a la final de la @EuropaLeague del @SevillaFC. Los goles de @suso30oficial y @LuukdeJong9 narrados por @IsaacEscalera en @COPESevilla. pic.twitter.com/ccTscbL8SZ — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) August 16, 2020

Ficha técnica:

Sevilla FC (2): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Joan Jordán (Gudelj, minuto 87), Banega, Ocampos (Munir, minuto 55), Suso (‘Mudo’ Vázquez, minuto 74) y En-Nesyri (De Jong, minuto 56).

Manchester United (1): De Gea, Wan-Bissaka (Juan Mata, minuto 86), Lindelof, Maguire, Brandon Williams (James, minuto 86), Fred, Pogba, Greenwood (Ighalo, minuto 93), Bruno Fernandes, Rashford (Fosu-Mensah, minuto 86) y Martial.

Goles: 0-1, minuto 8: Bruno Fernandes, de penalti. 1-1, minuto 25: Suso. 2-1, minuto 78: De Jong.

Árbitro: Félix Brych (Alemania). Amarillas para Brandon Williams, Diego Carlos, Rashford, Maguire y Munir.