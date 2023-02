Sevilla-Mallorca (2-0): El mejor rato de fútbol del año

El Sevilla logró una importante victoria (2-0) para seguir en la lucha por alejarse de los puestos de descenso y lo hizo otra vez en el Sánchez-Pizjuán, donde ha ganado en sus cuatro últimas comparecencias, mientras que el Mallorca volvió a mostrar también sus carencias lejos de Palma y sumó la cuarta derrota liguera consecutiva.

Un gol del marroquí Youssef En-Nesyri, al borde de la media hora, y otro de Bryan Gil, poco antes del descanso, pusieron al Sevilla con un 2-0 a la conclusión de la primera parte del partido y también al final tras una segunda mitad que tuvo poca historia. Frenó en seco el pasado domingo el Sevilla lo que parecía una buena marcha del equipo en las últimas semanas, pero 3-0 encajado en el Camp Nou ante el Barça y, sobre todo, la mala imagen ofrecida, lo devolvió a la cruda realidad de verse en una enconada pelea por alejarse de la zona de descenso.

En una dinámica muy distinta se presentó el Mallorca estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con siete puntos mas que el rival en la mitad de la clasificación y con el rearme en su confianza que supuso ganarle la pasada semana al Real Madrid (1-0). Pese ello, el conjunto que entrena el argentino Jorge Sampaoli volvía a jugar ante su afición, condición en la que había ganado sus últimos tres partidos -Getafe, Cádiz y Elche-, ante un rival que acumulaba cuatro derrotas seguidas fuera de Son Moix, en LaLiga ante el Getafe, Osasuna y Cádiz y en la Copa frente a la Real Sociedad.

Los locales salieron con tres centrales y muchos jugadores de creación, entre ellos Jesús Navas por la banda derecha, a la que volvía tras no jugar en Barcelona por lesión; y Bryan Gil, el canterano que retornaba a su casa, ahora cedido por el Tottenham inglés. El protagonismo sevillista, no obstante, se obscurecía cuando se aproximaba al área visitante, donde el buen dispositivo defensivo armado por la formación del mexicano Javier Aguirre hizo que su portero, el serbio Predrag Rajkovic, no pasara por apuros.

Además, los visitantes no renunciaron a montar contragolpes, especialmente por la banda izquierda, en la que debutaba el sueco Ludwig Augustinsson, jugador cedido para esta segunda fase de la campaña precisamente por el Sevilla. Pero fue el conjunto hispalense el mas insistente y En-Nesyri y Suso Fernández estuvieron cerca de abrir el marcador, aunque las intervenciones de Rajkovic, primero, y de Íñigo Ruiz de Galarreta, después, lo impidieron.

Poco después estuvo menos acertado el meta serbio y el punta marroquí marcó tras un buen pase desde lejos del centrocampista senegalés Pape Gueye, otros de los refuerzos invernales del Sevilla, quien ayudó mucho a los suyos en busca del segundo tanto, que llegó antes del descanso, obra de Bryan Gil sobre la raya de gol tras pase de Jesús Navas.

El 2-0 obligó al 'Vasco' Aguirre a corregir cosas en los vestuarios y en la segunda parte el Mallorca no tuvo mas remedio que apretar en el área local, por lo que ya pronto el Sevilla se vio en unos apuros ante el portero marroquí Yassine Bono que no aparecieron en el primer periodo. Fue ahora mas protagonista el conjunto balear, y para ello entraron al campo el senegalés Amath Ndiaye, Manu Morlanes y el delantero zimbabuense Tino Kadewere, mientras que pareció que el Sevilla quiso jugar con el tiempo y el marcador para que pasara poco sobre el terreno, lo que así sucedió para los intereses de la formación andaluza.

FICHA DEL PARTIDO

2 - Sevilla: Bono; Badé, Gudelj, Nianzou; Jesús Navas (Montiel, m.58), Fernando (Joan Jordán, m.81), Pape Gueye, Bryan Gil; Suso (Ocampos, m.73), Óliver Torres (Acuña, m.81); y En-Nesyri (Rakitic, m.73).



0 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent (Abdón, m.85), Nastasic, Augustinsson (Kadewere, m.72); Babá (Morlanes, m.63), Ruiz de Galarreta, Kang In Lee, Dani Rodríguez (Amath, m.63); y Muriqi.



Goles: 1-0, M.28: En-Nesyri. 2-0, M.40: Brian Gil.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a los visitantes Lee Kang In (m.36) y Baba (m.59) y a los locales Bryan Gil (m.71), Sampaoli (m.83), Montiel (m.83), Jordán (m.85) y Gudelj (m.90). Expulsó con roja directa a Pablo Fernández, preparador físico sevillista.



Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 35.150 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exentrenador del Sevilla Marcos Alonso, fallecido esta semana, y también por las víctimas de la catástrofe acaecida en Turquía y Siria. Ambos equipos posaron conjuntamente junto con un faldón de apoyo solidario por este motivo.

