El Sevilla estudia la salida de Lukebakio

PAMPLONA, 24/04/2025.- El extremo belga del Sevilla Dodi Lukébakio abandona el terreno de juego tras recibir tarjeta roja este jueves, durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports, entre el Osasuna y el Sevilla, en el estadio El Sadar de Pamplona. EFE/ Villar López

Algo importante se mueve en relación con el futuro más inmediato de Lukebakio. Así de claro lo reconocía el propio Matías Almeyda tras el entrenamiento: “Yo ahí no me meto mucho... Son temas personales. A veces los jugadores desean algo y puede venir acompañado con la situación actual del club. Definirá el jugador con la dirigencia”.

Lukebakio, que se ha quedado fuera del viaje a Girona por un problema en el sóleo, medita en estos momentos su futuro. El jugador ha tenido proposiciones del fútbol exótico, que rechazó. Su idea era lucirse en el Sevilla para asegurarse una plaza en el Mundial. El club, por su parte, ha rezado todo el verano para que llegara una oferta potente. Las urgencias económicas aprietan.

El asunto parecía olvidado, pero en las últimas horas algo se ha movido con fuerza para que Almeyda se exprese de esta forma. A estas alturas del mercado, todo puede variar radicalmente en 24 horas. No han trascendido las opciones que se puedan manejar, pero el técnico ha dejado claramente abierta la puerta de salida. Veremos qué ocurre durante el fin de semana.

Los movimientos en el Sevilla se suceden en cascada: Idumbo ya está en Mónaco, Azpilicueta ha llegado esta mañana a Sevilla para cerrar su contrato por un año con opción a otro, y el club ha zanjado del todo el problema con las inscripciones. Alfon, Suazo y Odysseas están en la lista de convocados para el encuentro de mañana. Para ese partido son baja Lukebakio, Akor Adams, Pedrosa —que negocia su salida con el Elche— y Sow, entre otros.