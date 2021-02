Sevilla-Barcelona (0-2): Sin ritmo, sin chispa, sin nada…

Este Sevilla, que tan bien lo está haciendo y que tantas estadísticas positivas acumula, tiene una asignatura pendiente: los duelos con los grandes se le atraganta. Sin ritmo, sin chispa, sin tirar a puerta es imposible apretarle a un Barcelona que salió con tres centrales y muy metido en el encuentro, consciente de que sus opciones por pelear por la Liga pasaban por el Sánchez Pizjuán.

Messi tuvo que ser expulsado tras propinarle un puñetazo a Koundé por la espalda. Pero como tenía una amarilla, el colegiado silbó y miró hacia otro lado. La misma historia de siempre. El argentino, con unas condiciones innegables, lleva años siendo protegido por los cuatro costados. Hernández Hernández no sumó ningún error, pero su arbitraje durante la primera mitad fue muy dañino. Cargó de faltas al Sevilla. Cada presión e intento de robo de balón por parte de los sevillistas era frenado por el colegiado. Sin duda, una actuación sibilina. No obstante, ese lado oscuro del arbitraje no puede ocultar el mal encuentro del Sevilla. Los sevillistas no tuvieron ni una ocasión clara de gol y en ningún momento le metió a la cita la rabia y la intensidad necesaria. El partido de De Jong, Rakitic y Papu fue decepcionante. En dos despistes, Dembelé y Messi castigaron con sus goles. El Sevilla se baja con descaro de esa utópica pelea por la Liga y deja en el aire una decepcionante actuación. Si quiere jugar la final de la Copa, deberá revisar el partido de hoy para aprender cómo se juega para no tener ninguna opción de ganar.

Ficha técnica:

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Rekik, minuto 46), Escudero; Fernando, Joan Jordán, Rakitic (Óliver Torres, minuto 62); Munir (En-Nesyri, minuto 46), ‘Papu’ Gómez (Suso, minuto 46) y De Jong (Óscar, minuto 62).

FC Barcelona (2): Ter Stegen; Dest, Piqué (Araujo, minuto 66 (Umtiti, minuto 81)), Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri (Ilaix Moriba, minuto 70); Dembélé (Braithwaite, minuto 81) y Leo Messi.

Goles: 0-1, minuto 28: Dembélé. 0-2, minuto 85: Leo Messi.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Fernando, Diego Carlos, Messi, Julen Lopetegui, Escudero, Rekik, Joan Jordán y Dembélé.