Sevilla- Athletic de Bilbao (1-1): El campamento base ya está en el descenso

El Sevilla se ha metido en un gran lío por alargar la destitución de un entrenador que ha dejado destrozado al equipo y por la capacidad de engañarse con el verdadero potencial de la plantilla. Es asombroso que el club no haya visto la decadencia y, ahora, el asunto le ha explotado en las manos. Pase lo que pase en la jornada del domingo, el Sevilla acabará el fin de semana en descenso. Sampaoli en su debut ya sabe lo que tiene entre manos: una plantilla muy justita y hundida con su mal fútbol. “Quisimos defender un resultado por la necesidad de ganar y lo empatamos porque en realidad no lo fue a buscar. El problema es futbolístico, no físico. El equipo corre mucho porque no juega bien”, con esta claridad y sinceridad analizaba el argentino el encuentro. Sin duda, una de las bases del desastre es que este Sevilla lleva más de un año haciendo un fútbol horrible. Pues aún algunos querían que Lopetegui siguiera.

El Sevilla arrancó bien. Sampaoli convenció a Marcao para que jugara y lo hizo a un buen nivel. La puesta en escena fue aceptable y vino acompañada del gol tempranero de Oliver Torres. Pero la alegría se fue esfumando. Como el equipo no juega un pimiento, empieza a correr y correr detrás de la pelota y se funde. El físico de muchos de los jugadores ayuda a que la caída sea habitual. En la segunda mitad los vascos merecieron ganar. Sampaoli equilibró el desgaste con los cinco cambios y tuvo opciones de llevarse el partido, pero el propio entrenador lo explicó: “Empató porque en realidad no lo buscó”. ¿Les suena eso a algo? Al miedo, la decadencia y el conformismo con el que el Sevilla de Lopetegui ha acabado en puestos de descenso. No lo duden, hace sólo unos días esto hubiera quedado 0-3.





Ficha técnica:

Sevilla FC (1): Dmitrovic; Montiel, Nianzou (Carmona, minuto 55), Marcao, Álex Telles (Delaney, minuto 70); Gudelj, Joan Jordán (Acuña, minuto 55); Óliver Torres, Papu Gómez, Isco (lamela, minuto 60); y Dolberg (En-Nesyri, minuto 60).

Ath. Bilbao (1): Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Lekue; Sancet (Ander Herrera, minuto 55), Dani García (Vesga, minuto 55); Nico Williams, Muniain, Berenguer (Raúl García, minuto 73); Iñaki Williams.

Goles: 1-0, minuto 3: Óliver Torres. 1-1, minuto 72: Vesga.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Roja para Ander Herrrera. Amarillas para Isco, Álex Telles, Carmona, Acuña y Jorge Sampaoli.