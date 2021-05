Sevilla- Athletic de Bilbao (0-1): La presión pone fin al sueño

Se acabó esta bonita historia que venía escribiendo el Sevilla en las últimas jornadas. Después de firmar una temporada espléndida, el equipo se conjuró para ir a por más. Decidió meterse de verdad en la pelea por el título liguero y la presión del objetivo acabó devorándolo. La derrota pone fin al sueño.

La primera mitad fue buena. El equipo tuvo hasta cuatro ocasiones clarísimas de gol. De esas cuatro, dos remates espléndidos de En Nesyri encontraron respuesta en dos extraordinarias intervenciones de Unai Simón. El Sevilla se mostraba cómodo y muy superior, pero no encontró el gol. Y ahí empezó a perder el encuentro. En la segunda mitad chocó de frente con la presión que un equipo debe superar para meterse en batallas de tanto nivel. El Sevilla no está acostumbrado y los nervios fueron ganando nervios. Los minutos fueron cayendo a peso sobre el fútbol y… sobre Lopetegui. El entrenador se equivocó. Erró en todos los cambios hasta el punto de acabar el partido con jugadores como Franco Vázquez y Óscar y sin Suso y En Nesyri. ¿Hay alguna explicación para justificar esos cambios? No fue su noche y a por ahí se esfumó el sueño… Lopetegui estuvo horrible y el equipo lo pagó. Sus fallos no borran su extraordinaria labor pero sí ensuciaron la despedida. Con el Sevilla volcado, la contra de Willimans era esperada. Y ocurrió.

El encuentro tuvo también una acción para la polémica. Un centro de Navas encontró, en la esquina del área grande, la mano de Balenziaga. En el otro fútbol nunca hubiese sido penalti pero este año peores cosas se han visto. Esa diferente forma de arbitrar es la que los colegiados deben arreglar para no estropear el fútbol. La polémica quedará de fondo en una noche en la que se demostró que pelear por la Liga exige un escalón más.

Ficha técnica:

Sevilla FC (0): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos (Óliver Torres, minuto 85), Marcos Acuña, Fernando, Rakitic (Joan Jordán, minuto 67), Papu Gómez (Óscar, minuto 85), Suso (De Jong, minuto 67), Ocampos y En-Nesyri (‘Mudo’ Vázquez, minuto 80).

Athletic de Bilbao (1): Unai Simón, De Marcos (Lekue, minuto 68), Unai Núñez, Yeray, Balenziaga, Vesga, Vencedor, Berenguer (Nico Williams, minuto 62), Morcillo (Ibai Gómez, minuto 62), Villalibre (Iñaki Williams, minuto 68) y Raúl García (Sancet, minuto 14).

Goles: 0-1, minuto 90: Iñaki Williams.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amarilla para Diego Carlos.