Setién: “Si jugamos la final, ojalá sea aquí”

La jornada de Liga parece en medio de una apasionante eliminatoria copera con el Espanyol. Se merece el calificativo de apasionante porque el Betis se juega la posibilidad de colarse en las semifinales coperas. Con el Sevilla aún en la competición y con la posibilidad de que el Villamarín sea designado sede de la final, el torneo toma un interés especial para los béticos. “Si jugamos la final, ojalá sea aquí. Nos gustaría jugarla en nuestro campo. Es algo que todos deseamos”, reconocía Quique Setién en la previa del encuentro ante el Athletic de Bilbao

Para este partido de Liga, el entrenador hacía recuento de los tocados: "Loren sufrió un golpe. No tiene nada y ahora las sensaciones son buenas. Javi García ha pasado por un proceso febril esta semana. Junior va a mejor, avanza y lo recuperaremos pronto. Sidnei y Francis sí van citados. Joaquín no, veremos cómo evoluciona la semana que viene”. Por la acumulación de partidos, el técnico avanzaba cambios en San Mamés: "Hay jugadores cansados. A algunos habría que darle descanso, es lo que queremos gestionar. No supondrá un problema serio, porque la gente ha recuperado bien. Tenemos que valorar donde hacer los cambios para no perder competitividad y perder cosas que consideramos importantes. Habrá cambios pensando en la Copa".

Por otro lado, Setién valoró la salida de Sanabria: “Estaba atravesando un momento difícil en lo anímico. Ya lo vimos al ser sustituido en casa. No es del agrado de muchos aficionados y así era complicado seguir. Era un activo del club al que tratamos de sacarle partido porque confiábamos en su futuro. Ha salido, que era la mejor solución. Perdemos a un jugador importante, pero confiamos que venga otro con la mente despejada”.

Joaquin y Javi García, bajas. Joaquín y Javi García son bajas en la lista de cara al partido ante el Athletic. La convocatoria la conforman: Joel Robles, Pau López, Francis, Barragán, Mandi, Bartra, Feddal, Sidnei, Julio Alonso, Tello, William Carvalho, Kaptoum, Andrés Guardado, Sergio Canales, Lo Celso, Diego Lainez, Sergio León y Loren.