Setién, la ilusión por la Copa y la confianza en Jesé

Una final. Eso es para el entrenador del Betis la eliminatoria de vuelta del choque ante el Español en la que parte con la ventaja del 1-1 de la ida. El cántabro se ha mostrado ilusionado y contento por tener la posibilidad de avanzar en una competición cuya final se disputará en el Benito Villamarín: “Estos partidos no tienen vuelta atrás, son definitivos. Si pierdes, te olvidas de la competición hasta el año que viene. A mí siempre me ha gustado la Copa y me encantaría pasar la eliminatoria, la siguiente y llegar a la final, que encima es aquí. Tenemos mucha ilusión por superar este partido con el Espanyol y los dos siguientes para poder estar en la final. Sería muy bonito para todos. Es un envite totalmente atractivo. La verdad es que ya tenemos todo tan integrado que es difícil cambiar si no nos obligan. Ellos necesitan marcar un gol, pero nosotros no vamos a estar esperando a ver si lo hacen o no. Vamos a hacer lo de siempre, buscar la portería rival. Puede ser un partido con alternativas, diferente en algunas fases con respecto al de la ida. Puede tener más atrevimiento que en la ida, porque tiene que ir más abiertamente arriba”.

El entrenador ha reconocido, además, que se sigue buscando un delantero más y que podría llegar un nuevo lateral para reforzar las bandas. Pero lo más llamativo ha sido su sinceridad a la hora de hablar del recién fichado Jesé, que ya ha pasado las pruebas médicas: “Es un chaval que seguramente ha hecho muchas cosas mal. Su historial más reciente no invita a contar con él, pero lo primero es que nos hemos planteado es que viene con muchísimas ganas. Es una oportunidad que va a agradecer muchísimo. Viene con ganas de recuperar el tiempo perdido. Si sale bien, nos va a dar muchas cosas. El tiempo sin jugar genera dudas, pero yo he estado abierto a correr el riesgo. Se lo dije al club y todos estábamos de acuerdo. Las condiciones económicas son muy favorables. Le vamos a dar todo el cariño y todo el apoyo. Se lo va a tener que ganar. Físicamente es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar y que le falta ese ritmo, pero me he informado y ha estado trabajando bien. Necesitará un tiempo corto para ponerse bien. Si le hubiera visto entrenar hoy, lo mismo le hubiera llevado convocado mañana. Puede entrar perfectamente en la lista, tengo que hablar con él. Viene de entrenar y entiendo que está bien. Ha pasado las pruebas perfectamente”.

La ausencia de Tello

En cuanto al partido en sí, la mala noticia la protagoniza Tello que estará varias semanas apartado de la competición por una rotura muscular, mientras que el entrenador medita convocar a los tocados Joaquín, Javi García, Junior e incluso incluir al propio Jesé, que ni siquiera ha tenido tiempo de entrenar.