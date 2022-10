Sampaoli no trabaja en Marvel

El pueblo, a lo largo de la historia, siempre ha pretendido que le resuelvan la vida. Muy pocos quieren arriesgar y buscar individualmente un cambio de destino. Ahí nacen los listos, los mesías políticos que a golpes de subvenciones y paguitas injustificadas (las hay, claro está, que son necesarias, justas, bondadosas y necesarias) se apoderan de la masa. El cine también nos ha regalado un ramillete de superhéroes que cubren nuestras carencias. Es lo fácil, acudir a la ayuda milagrosa y externa. El Sevilla ha fichado a Sampaoli para rescatar a un equipo que Lopetegui destrozó en un año decadente. Pero el argentino avisa: no trabaja en el Universo Marvel: “Creo que lo más importante que tiene el fútbol son los futbolistas. Este grupo de jugadores está intentando organizarse y quiero que tengan un gran deseo de salir de la situación en la que están. No creo en las personas que llegan a un sitio y se creen que son las salvadoras de algo. Creo mucho más en crear un proyecto, un Sevilla contundente, fuerte y sólido que ilusione a la gente”.

Sampaoli no se siente Superman, no cree que su misión sea rescatar al Sevilla antes de que su cuerpo se estampe contra el suelo: “No se pueden generar modificaciones extraordinarias en cuatro días, pero hay que tratar que sean paulatinas para salir de dónde estamos en todos los aspectos. En tres días de entrenamiento no me puedo hacer responsable de eso”.

El argentino, en un ejercicio de análisis sincero, desvela la realidad con la que el Sevilla jugará mañana en Mallorca: “Si nos ponemos la obligación de ganar va a ser un problema. Tenemos que jugar un buen partido colectivamente y a partir de ahí lograr objetivos de resultados. No podemos tener el objetivo de ganar nada más que arranque el partido, pasará lo que pasó anteriormente, queríamos ganar de cualquier forma pero no pudimos. Hay que dar herramientas colectivas para un buen desarrollo. No hablamos de ningún jugador del Dortmund, solo de nosotros. El problema somos nosotros. El diagnóstico nos tiene que llevar a corto plazo a arreglarnos nosotros mismos”.

Marcao y diez más

En sólo unas horas, Sampaoli sacó a Marcao de la baja eterna al rendimiento extremo. Quizá no tenga poderes de superhéroe, pero alguna tecla ha tocado para recuperar a un jugador que estaba en un pozo físico y mental con Lopetegui. El brasileño le ha dado fortaleza a la defensa: “Marcao tiene molestias normales de la inactividad propia del tiempo que se llevó sin jugar y de jugar dos partidos completos. Creo que está a disposición para el partido. Ya veremos el grado de rendimiento que podrá dar y de si podrá completar los 90 minutos. Ha dado una seguridad que el equipo no tenía sin él. Es importante que esté siempre que pueda, claro”. Fernando y Rekik siguen de baja. Oliver Torres, tras abandonar el castigo al que está sometido incomprensiblemente en la Liga de Campeones, regresará al once inicial en Mallorca.

?? 24 futbolistas citados para el #MallorcaSevillaFC de mañana. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 14, 2022









