Rubi no quiere desaprovechar el mercado de invierno

El técnico verdiblanco quiere continuar con la racha positiva de resultados, se centra en su plantilla, pero no renuncia a mejorarla en el mes de enero.

Tras un comienzo muy dubitativo, Joan Francesc Ferrer "Rubi" parece que ha encontrado el camino positivo. Estos dos triunfos seguidos han despejado fantasmas y reafirman los métodos del entrenador. Sin embargo, las carencias del Betis en la planificación son evidentes y el preparador verdiblanco fue pregundado por ello en la III Galal de El Desmarque: "Lo primero que me centro es con la gente que tenemos aquí. Con los jugadores que tenemos se pueden ganar partidos, es lo más importante. Obviamente si se puede reforzar alguna posición que ayude al equipo y genere más competencia no hay entrenador que te diga que no".

La victoria ante el Valencia y el primer triunfo del conjunto verdiblanco a domicilio han cambiado la perspectiva y han dado más tranquilidad: "Sin lugar a dudas, esos dos partidos nos han dado muchísimo. El equipo se ha sacado de encima fantasmas y ahora hay que seguir, buscar la tercera. Hay que llegar a navidad con un subidón".

Rubi es un técnico experto en situaciones complicadas y con bastantes vidas, como demostró en Huesca y Espanyol: "Especialista no me considero pero sí es cierto que cuando las cosas no van bien buscamos soluciones, es la dificultad de un entrenador. No es que vaya bien desde el primer día. Es cierto que desde el primer momento hemos buscado cosas para arrancar".

El Betis prepara ya el partido del domingo ante el Athletic con la buena noticia de la incorporación de Álex Moreno y Tello al grupo.