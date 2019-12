Rubi: "Estamos en guardia"

Será una eliminatoria extraña. Antoniano-Betis pero en el Villamarín, una extrañeza sólo permitida en la Copa del Rey que se ha inventado Rubiales. Sea como sea, Rubi arranca una nueva competición en la que tiene depositadas muchas ilusiones. Habrá cambios. Dani Martin será una de las novedades. Estas fueron sus declaraciones más interesantes en la primera del debut copero.

No se fía: "Seis segundas y el Alavés cayeron ante equipos de categoría inferior. Estamos en guardia total. Algún equipo que nadie espera que caiga eliminado, caerá. Hay que dar el máximo nivel. Estoy en alerta, no quiero tener sustos".

Mejor en el Villamarín: "Tenemos la ventaja en nuestro estadio. Pero jugamos de visitantes. Habrá mucha gente que apoyará al Antoniano. Es un rival que competirá al máximo, como nosotros. Que el partido sea una fiesta y que se recuerde mucho tiempo".

Sobre el rival: "Está haciendo un gran campeonato. Es un equipo joven, con jugadores experimentados. Es un equipo con mucho orden en defensa, con Pepelu, Juanjo, Adri, Ranchero… Tenemos que tener cuidado porque tiene gente rápida en las bandas".

Buen momento: "De los últimos siete partidos, apenas hemos perdido uno que nos dolió mucho. Estamos en un buen momento. El domingo queríamos ganar y no ganamos. Es bueno para tener ese punto de rebeldía. El empate no es un frenazo, porque no se puede ganar siempre".

Acerca del VAR: "Entiendo que vieron que no eran penaltis, yo tengo que entender que el VAR reduce mucho situaciones conflictivas, pero sigue habiendo acciones que nos cuesta entender el criterio. Tenemos que mirar hacia adelante".