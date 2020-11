La rebelón de los entrenadores

Lopetegui irrumpió en la sala de prensa tras ganarle a Osasuna con la intención de dejar patente el enfado que arrastraba. Al entrenador del Sevilla no le gustó nada que el equipo jugara en menos de 72 horas después de enfrentarse al Krasnodar: "Tenemos tres lesionados, estoy enfadado. Es algo que no le debe pasar a ningún equipo. Al artista hay que cuidarlo. No se puede matar a la vaca lechera. Nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro. Cuando se puede, hay que cuidarlo. Todos los equipos en nuestras circunstancias merecerían un día más de descanso. Mañana hay un partido entre dos equipos que no han jugado en Europa. Es incompresible volver a jugar en menos de 72 horas ante un rival que llevaba preparando el partido ocho días. Es incomprensible haber jugado hoy si se podía hacer mañana”. Asimismo, Lopetegui mostró su disgusto por el hecho de que la selección vaya a encarar ahora tres partidos internacionales: "Somos conscientes de la circunstancia que atravesamos, pero los que mandan deberían arreglar lo que sí se puede arreglar". Sin duda, es incomprensible que con un calendario tan apretado los internaciones españoles tengan que jugar hasta tres partidos en los próximos días.

Otros entrenadores del prestigio de Klopp y Guardiola se han sumado este fin de semana a esta opinión. "He hablado con la Premier League. Ningún equipo que juegue el miércoles por la noche debería jugar el sábado a las 12:30", dijo Klopp a la BBC después de que su equipo empatara contra el Manchester City (1-1). "El domingo no es problema, aunque no debería ser a las 12:30, porque es levantarte y ya ponerte a jugar y aún estás en fase de recuperación. La Premier League tiene que cambiarlo. Sky, Bt Sports... tienen que hablarlo", dijo el entrenador del Liverpool. Guardiola aprovechó esta ola de protesta para reclamar la posibilidad de hacer cinco cambios, algo que la Premier rechazó el pasado verano: "Aquí nos creemos que somos más especiales, no protegemos a los jugadores y por eso es un desastre". De momento, el fútbol está sorteando las piedras que el virus está poniendo en el camino. Pero los entrenadores comienzan a protestas por la alta exigencia que se le está metiendo a los jugadores.