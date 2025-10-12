SEPOR se celebrará en Lorca del 27 al 30 de octubre en su 58 edición

La feria ganadera, industrial y agroalimentaria de Lorca, Sepor, celebrará su edición número 58 del 27 al 30 de octubre en el recinto ferial y palacio de congresos Ifelor y contará con el auditorio Margarita Lozano para algunas de las sesiones y eventos programados.

Este año el lema elegido por los organizadores es “Somos sostenibles” y en el marco de la feria se celebrará el Simposium Internacional de Porcinocultura, que reunirá a expertos e investigadores para abordar los principales retos de la producción animal, el bienestar, la sostenibilidad y la innovación tecnológica en este sector.

Paralelamente tendrán lugar, entre otras, una jornada nacional de bovino de carne; un monográfico de avicultura; una sesión dedicada al ovino y caprino; unas jornadas destinadas a la promoción de las razas autóctonas de la Región de Murcia; actividades agroalimentarias dirigidas a consumidores y una jornada conjunta organizada por el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado esta semana una subvención directa de 20.000 euros para la celebración de esta feria, la más veterana de España en su sector.