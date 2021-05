Real Madrid-Sevilla (2-2): Lo tuvo en la mano

Se presentaba el Sevilla en Valdebebas con muy pocas opciones de ganar la Liga tras la derrota que sufrió el lunes ante el Athletic. Sin embargo, el empate entre el Barcelona y el Atlético del sábado le dejaba un hilo de esperanza al conjunto sevillista. Y el planteamiento de Julen Lopetegui fue distinto: sin nueve puro y con jugones arriba. Dejaba a De Jong y En-Nesyri en el banquillo. El Madrid llegaba tocado tras la eliminación Champions, aunque se jugaba el liderato. Salió el Sevilla a tener la pelota, salió mandón, con poso y sin complejos ante uno de los grandes. Fue mejor que el equipo de Zidane en el primer acto. El tanto llegó en una buena jugada de pizarra que empezó Suso, tocó para Navas, éste la puso con la izquierda, dejada de Rakitic de cabeza a Fernando y el brasileño definió a la perfección tras un recorte. Gran gol en un momento bueno del partido. Al Madrid le anularon un gol por fuera de juego de Odriozola en el comienzo de la jugada. Ahí el Sevilla se quedó un poco grogui, pero se levantó con el tanto. En los primeros 45 minutos fue mejor el equipo hispalense.

La segunda parte arrancaba con un guión claro de partido, el Madrid con el balón, el Sevilla en su propio campo, sin presionar tan arriba y dejando demasiada libertad a los jugadores decisivos del equipo madridista. El primer cambio no se hacia esperar y el marroquí En-Nesyri saltó al terreno de juego en el minuto 55 para sustituir al Papu Gómez, bastante fatigado. Sin embargo, la actitud del Sevilla no cambiaba y seguía replegado muy atrás. No se hicieron esperar las ocasiones del equipo local: Vinicius al palo, remate de Asensio y el tanto del propio Asensio tras una contra provocada por un error de Jordán. Se igualaban las fuerzas, pero secuencias después del empate, un córner sacado por el Sevilla que intentó rematar Diego Carlos provocaba la jugada de la polémica. El árbitro no pitó nada y en la contra se plantaba solo Benzema delante de Bono y le hacía penalti. Pero al árbitro lo avisaron del VAR por una mano de Militao (muy clara) que corroboró el colegiado. Rakitic, con un temple tremendo, anotó el segundo. Parecía el Sevilla que podía llevarse el encuentro, pero un remate de Kroos que rebotó a Diego Carlos acabó dentro de la portería. Ese minuto 93 dejó sin esperanzas al Sevilla en el tramo final. Compitió, pero no pudo ganar.

Ficha técnica:

Real Madrid (2): Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo (Miguel Gutiérrez, minuto 65), Casemiro, Kroos, Modric (Marco Asencio, minuto 65), Valverde, Benzema y Vinicius (Hazard, minuto 79).

Sevilla FC (2): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña, Fernando, Joan Jordán (Rakitic, minuto 83), Rakitic (Óliver Torres, minuto 88), Papu Gómez (En-Nesyri, minuto 56), Suso (Çoscar, minuto 83) y Ocampos (De Jong, minuto 88).

Goles: 0-1, minuto 21: Fernando. 1-1, minuto 66: Marco Asensio. 1-2, minuto 78: Rakitic, de penalti. 2-2, minuto 94: Hazard.

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Casemiro, Suso y Gudelj.