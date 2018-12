El Real Madrid quiere a Junior

Junior está en el mercado. La proyección del lateral izquierdo del Betis se ha desatado en un solo año y las sensaciones que existen alrededor del jugador hacen pensar que el club firmará su inminente traspaso. El precio de la operación será elevadísimo: 50 millones de euros. Las cosas con respecto a su futuro se mueven rápido. Muy rápido. Hasta el punto que todos los plazos previstos podrían adelantarse más de la cuenta.

El Diario As ha desvelado que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar ahora en invierno la cláusula del canterano bético. El club madridista lleva tiempo buscando un sustituto de garantías a Marcelo, pero sin acierto. Y parece decidido a apostar por el bético. Ya no es un secreto que equipos potentes como la Juve, el City y el Arsenal le siguen la pista. Todo hacía pensar que el próximo verano se desatarían las ofertar por él, pero el Madrid no parece dispuesto a esperar. Podría lanzarse en este mercado de invierno a por Junior. Su cláusula es de 50 millones de euros. Si se cerrara, sería una operación económica extraordinaria para el Betis.