Real Betis-Real Club Celta: horario y dónde ver y escuchar el partido

No se puede fallar si se quiere estar peleando por algo más que por deambular en la zona media de la tabla. El Betis necesita refrendar la mejoría de este mes de enero ante un equipo que sin Aspas es mucho más vulnerable y que no suele competir con regularidad. Los de Coudet llegan, aparte de con la baja de Aspas, con la ausencia destacada de Lucas Olaza, que esta misma mañana se quedaba en Vigo debido a haber tenido contacto con una persona con coronavirus. La buena nueva es que Nolito y Renato Tapia sí que vuelven al once.

GUIDO SE APUNTA; BRAVO ES BAJA

En la convocatoria de Pellegrini destaca la muy importante ausencia de Claudio Bravo que, con una nueva lesión muscular. se va a perder su décimo partido desde que dio comienzo la temporada. Al menos, el técnico chileno vuelve a recuperar a Guido rodríguez que se perdió el partido de Copa por lesión. A la lista también se incorporan Joaquín, Montoya y Miranda, mientras que se cae Paul por sanción tras haber sido expulsado en Huesca:

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Betis y Celta correspondiente a la jornada 19 de LaLiga Santander, que se disputa hoy miércoles 20 de enero desde las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín, se podrá ver en directo por televisión en abierto a través del canal Gol. También puedes ecucharlo en el Tiempo de Juego Local de la Cadena Cope de Cope Más Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa o en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope. Además, desde media hora antes del partido puedes seguirnos en este enlace.