Real Betis-Getafe C.F. (1-0): El Panda llama a la puerta de Europa

Mereció ganar. Fue muy superior al rival un Betis que no debió llegar al tramo final del partido con el encuentro empatado y que tenía que haber aprovechado alguna de las múltiples ocasiones falladas antes del 1-0. El Betis quiso ser protagonista, se repuso a la baja de su central más en forma, Víctor Ruiz, y a la lesión de Fekir en el minuto 18 del partido. A pesar de ello, seimpre creyó más que el Getafe en la victoria, la buscó con más o menos acierto, pero no dejó de creer en ella y la aparición en el choque del hombre más importante del equipo en estos momentos, Borja Iglesias, decantó la balanza para poner justicia en el resultado final. Penaltis rigurorosos o no aparte, este equipo compite de verdad y ha metido el veneno de Europa a los béticos en el cuerpo. Nadia lo hubiera dicho hace un par de meses, pero los de Pellegrini tienen hambre de dar la campanada. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos aquí. También puedes escuchar el gol de El Panda narrado en Cope Más Sevilla (105.8FM).

FICHA TÉCNICA

Real Betis (1): Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado (William Carvalho, minuto 77); Canales, Fekir (Tello, minuto 12 (Juanmi, minuto 77)), Aitor Ruibal (Joaquín, minuto 62); y Loren (Borja Iglesias, minuto 62).

Getafe CF (0): David Soria; Nyom (Kubo, minuto 80), Cabaco, Djené, Chakla, Olivera; Arambarri, Maksimovic (Unal, minuto 88), Cucurella; Cucho (Mata, minuto 88) y Ángel (Aleñá, minuto 65).

Gol: 1-0, minuto 84: Borja Iglesias, de penalti

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Roja para Fernando, asistente de Pellegrini, y William Carvalho. Amarillas para Cabaco, Arambarri, Canales, Guido Rodríguez, Guardado, Chakla, Aleñá y Nyom.