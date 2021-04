Pendientes de Koundé para otra final

Koundé es la única duda seria que tiene Lopetegui para el encuentro del domingo (18.30 horas) ante el Granada. Otro encuentro que puede calificarse de una nueva final en esta lucha por el título de Liga que han lanzado los cuatro equipos de arriba. Las victorias del Atlético de Madrid y el Barcelona dejan la clasificación igual que estaba antes de esta jornada. El Sevilla tendrá el próximo fin de semana otra oportunidad para recortar las distancias. La victoria de la Real Sociedad hizo imposible que la clasificación para jugar la Champions la temporada que viene sea ya matemática, pero es cuestión de tiempo. Podría caer en la próxima jornada.

�� REPORTAJE | El #SevillaFC afronta la recta final siendo el equipo de la zona europea con más partidos disputados. ⚪️����#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 23, 2021

Hasta el domingo no conoceremos si Koundé estará recuperado. El Sevilla lleva tiempo blindándose y por orden del entrenador no ofrece partes médicos. De hechos, las noticias con respecto a las lesiones de los jugadores no existen. Lo único que se sabe es que el joven central francés no ha salido hoy a entrenarse al igual que Vaclik, pero eso no lo descarta del todo. El que sí está ya en condiciones es Sergi Gómez. Por lo tanto, el entrenador cuenta con toda la plantilla excepto con esa duda de Koundé. Pendiente del central, Lopetegui podría repetir el mismo once que dispuso ante la Real Sociedad y el Levante: Bono; Diego Carlos, Koundé o Rekik, Acuña; Fernando, Jordán, Papu; Suso, Ocampos, En Nesyri.