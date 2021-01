Pellegrini prescinde de Loren para el partido de Copa

Que el partido de este martes es una final es algo que nadie duda en el Betis. Por este motivo ha sorprendido a propios y extraños que el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, haya decidido prescindir en la convocatoria de su equipo del delantero titular, en estos momentos, de los suyos. Loren Morón se quedará sin vestir de corto y en este ostracismo lo acompañarán Juan Miranda, también por descanso, y Guido Rodríguez, que no ha llegado a tiempo por culpa de unas molestias musculares.

En esta lista de convocados tampoco entran por lesión Aitor Ruibal, Claudio Bravo y Marc Bartra:

"ESTAMOS CONFIADOS Y AMBICIOSOS DE SEGUIR EN LA COPA"

No quiere perderse la posibilidad de seguir avanzando en Copa Manuel Pellegrini. A pesar de la dificultad del rival, el técnico aseguraba que "normalmente en el fútbol todos los partidos son distintos. Creo que a nosotros nos vino muy bien la manera en la que sacamos el empate. Veo al equipo confiado y ambicioso de seguir en la próxima ronda, sabiendo que nos enfrentamos a un rival difícil. Ojalá lo podamos superar. El golpe anímico siempre ayuda, es importante la manera en la que uno llega a los partidos. Ahora es un partido distinto, en otro campeonato".

El míster chileno ha recordado que "venimos jugando seguido desde hace tiempo. Ha sido una cantidad importante de partidos en enero, por eso he dicho siempre que es tan importante el plantel, que estén todos disponibles para poder afrontar esta cantidad de partidos con todos los jugadores porque hacerlo sólo con un once inicial es imposible. El aspecto físico del sábado me dejó conforme, el equipo tuvo respuesta física y anímica. Mañana entre todos intentaremos pasar a la siguiente ronda, la Copa del Rey es un campeonato importante y otra manera de llegar a Europa", sentenciaba.