Pellegrini: "Perder a Fekir y Canales es un problema importante"

La grave lesión de Canales, que lo puede tener inactivo durante cerca de tres meses, centró la atención de Pellegrini en la conferencia de prensa previa al encuentro del lunes ante el Athletic de Bilbao. Casi no se hizo ninguna referencia al encuentro. Las ausencias de Canales y de Fekir atormentan al entrenador del Betis: "Está molesto porque estará un tiempo fuera del equipo. Pero anímicamente está bien. Hay que partir bien desde el punto de vista anímico parar recuperarse lo antes posible. En cuanto a la operación vamos a esperar a ver lo que digan los médicos. Ya se dio el parte de la lesión y los próximos días nos dirán cuáles serán los mejores caminos para su recuperación", dijo acerca del centrocampista. El técnico también hizo referencia al estado de Guardado, Juanmi y Fekir: "Andrés ha tenido una temporada complicada por las lesiones. Tiene mucha trascendencia en este equipo y esta semana ha entrenado con nosotros. Se le ve recuperado. Tanto él como Juanmi estarán en la lista de citados. En cuanto a Fekir lo vamos a intentar recuperar lo antes posible y ojalá lo tengamos ya la próxima semana porque las ausencias de Nabil y de Sergio juntas es un problema muy importante. Nabile está trabajando muy bien".

ALTERNATIVAS AL ONCE

"La baja de Canales es muy importante para el equipo. Venía en un alto nivel con grandes condiciones técnicas. Pero hay un plantel largo y tenemos que ver distintas variantes. Vamos a ver cuál es la mejor. Al que le toque tendrá que responder al nivel que todos esperamos. Hablar de si es nuestro Cristiano o nuestro Messi creo que son palabras mayores. Pero si conformamos una plantilla amplia lo hacemos porque sabemos que pueden existir las lesiones. No le pediremos al que le sustituya que sea Sergio, pero sí que dé rendimiento y demuestre por qué está en el plantel del Betis".

LA SANCIÓN A ALVARO CERVERA

"Nunca supe por qué me levantaron el expediente. Uno tiene derecho a expresarse dentro del respeto. Lo mío fue un análisis de las decisiones del VAR y de los árbitros. Jamás dudé de la honestidad de nadie. Nos tocó en cinco decisiones que el árbitro no cobró y lo cobró el VAR desde fuera. No había ninguna razón para que mi expediente siguiera adelante. Pero como técnico, digo que si hay más sanciones, pues menos hablaremos en los medios. También es cierto que hay que saber contenerse y saber dónde está cada uno".