Pellegrini espera a Borja Iglesias

Sigue sin poder contar Manuel Pellegrini con su hombre más en forma de cara al gol: Borja Iglesias. El delantero verdiblanco se lesionó en el encuentro ante el Elche, en el que anotó de penalti, pero se tuvo que retirar del campo antes del final de la primera parte. A partir de ahí, el dolor y el hematoma sufrido en la cadera le ha impedido entrenarse con normalidad y le ha hecho además perderse el encuentro ante el Atlético de Madrid. El Ingeniero lo espera con los brazos abiertos, el club lo está mimando y el futbolista entrena con un plan especial de recupración, pero lo cierto y verdad es que aún no se ha puesto a ejercitarse al mismo ritmo que el resto de los compañeros, por lo que todo hace indicar que lo va a tener muy complicado para regresar a los terrenos de juego ante el Valencia.

El que sí podrá vestirse de corto es Andrés Guardado, que regresó de su selección lesionado, pero que ya trabaja con normalidad desde el pasado lunes.

TELLO, PELLEGRINI Y LA PLAZA EUROPEA

No está siendo Tello titular indiscutible a las órdenes de Manuel Pellegrini, pero eso no es óbice para que haya dejado de rendir a gran nivel cuando el entrenadpor se lo reclama, y así lo hizo frente al conjunto del Cholo Simeone. Además, el catalán habla maravillas de su entrenador, al que considera pieza clave de la marcha del equipo: "Del mister se ha notado mucho su experiencia y mano dentro del vestuario. Es una persona muy respetada. Ha entrado con buen pie y eso se nota en el día a día del grupo, como después en los partidos. El equipo ha dado un paso adelante. Todos somos conscientes de que el año pasado no estuvimos a la altura de lo que se nos exigía. Todo el mundo rinde a un buen nivel y esperamos que en estas 8 finales todo el mundo dé un paso más para lograr el objetivo", explicaba en los medios oficiales.