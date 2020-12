Osasuna-Betis (0-2): Dos contras valen para respirar

Dos contragolpes fueron suficientes para escapar de los fantasmas que llevaban días alargando sus brazos para atrapar al Betis. Pellegrini decidió remangarse y construyó un equipo más físico con Aitor Ruibal y Loren, y con un Fekir que decidió apuntarse al encuentro. Salió un partido feo, aburrido, pero la cosa no estaba para seguir viviendo en u mundo de cuentos de hadas. El Betis activó su actitud y esperó el momento para golpear a un Osasuna que tiene una pinta horrible. Un buen partido de Fekir, ya era hora que apareciera, la pelea del canterano y el empuje de Loren fueron suficientes para atrapar la victoria que es oxígeno puro en medio de la crisis desatada.

El partido se resume en una sola jugada. Un contragolpe ejecutado a la perfección por Borja Iglesias, Aitor y Fekir que finalizó el delantero. Hacía más de diez meses que el delantero no hacía un gol. Algún día tenía que reencontrarse con su función y llega en una jornada con muchas necesidades. Ahí se acabó la historia de un encuentro que no tuvo nada más. Al Betis le dio tiempo a armar otro ataque con Joaquín y Miranda. El triunfo mantiene en pie a Pellegrini, que había viajado a Pamplona bordeando el precipicio y debe servir para revisar una máxima que el Betis abandona muchas veces: sin actitud no hay nada que hacer. ¿Habrá encontrado este equipo la regeneración? Más vale no confiarse.

Ficha técnica:

CA Osasuna (0): Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Iñigo Pérez (Nacho Vidal, minuto 80); Brasanac (Oier, minuto 46), Roberto Torres, Moncayola, Rubén García (Barja, minuto 72); Budimir y Enric Gallego (Calleri, minuto 65).

Real Betis (2): Joel Robles; Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Wiliam Carvalho, Guardado (Joaquín, minuto 82), Aitor Ruibal (Miranda, minuto 82), Fekir (Sidnei, minuto 92); y Loren (Borja Iglesias, minuto 71).

Goles: 0-1, minuto 75: Borja Iglesias. 0-2, minuto 90: Miranda.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Aridane, Brasanac, Íñigo Pérez, Víctor Ruiz y Loren.