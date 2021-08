Un nuevo delantero aparece en la agenda de Monchi

Rafa Mir está siendo uno de los jugadores más destacados de la expedición española en Tokio, con un hat-trick que salvó al equipo español frente a Costa de Marfil. Esta grandísima actuación del delantero murciano no ha pasado desapercibido por los grandes equipos de primera división. Uno de estos equipos que ha preguntado por Rafa es el Sevilla. Además, otros equipos de nivel top como el Atlético de Madrid también se han interesado en adquirir los servicios del ex jugador del Huesca. Precisamente su buen rendimiento en el equipo, pese a no conseguir salvarse, le hicieron merecer la convocatoria con la selección.

El jugador lo tiene claro: "Quiero ir a un sitio donde sea feliz". Esa felicidad puede encontrar en el Ramón Sánchez Pizjuán, aunque tendría que ser a la espera de que En Nesyri no rinda como lo hizo el año pasado. Sin embargo, los 16 goles que dejó en el currículum la temporada pasada en un equipo como el Huesca, le hacen un jugador válido para la titularidad en el once sevillista. Incluso podría hacer dudar al técnico vasco de modificar su clásico 4-3-3, y disponer de dos delanteros que se complementarían bien, como En Nesyri y el propio Rafa Mir. Uno bajando balones y el otro corriendo a la espalda de los defensas.

EL CASO JOSELU

A pesar de que Joselu lleva siendo el culebrón en las oficinas de Nervión, dejando la venta de Koundé a parte, este posible interés podría enfriar las pretensiones del conjunto sevillista. Aún así, Lopetegui tiene claro que Joselu debe ser uno de los delanteros que ayude a En Nesyri en la difícil tarea de marcar goles. El perfil de ambos delanteros es muy parecido; altos, especialistas en bajar balones y con bastante gol. En el caso del jugador del Alavés con mucha más experiencia, y es que la juventud de Mir podría inclinar la balanza a favor de este. Lo que sí parece bastante más probable es que Rafa Mir no continuará en los Wolves tras la magnífica temporada en Huesca y su exhibición frente a Costa de Marfil.