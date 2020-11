Navas, duda ante el Celta

Lopetegui hará el recuento de efectivos horas antes del regreso a la competición liguera. Navas y Acuña, que han aprovechado los últimos días para superar las molestias musculares, se han probado en la jornada de hoy viernes. Lopetegui no ha querido dar pistas sobre el estado del canterano: "No hemos descartado todavía a Jesús. Mañana decidiremos. El que no va a estar seguro es Suso, que ha vuelto a hacerse daño". El técnico confirmaba la ausencia de Suso, que se uno a la de Carlos Fernández por su positivo en coronavirus. La novedad en la lista de convocados puede ser Idrissi: "Tiene el alta médica y está entrenando con nosotros desde el lunes. Es cierto que le falta ritmo de partidos, pero está a nuestra disposición para poder entrar en la convocatoria". Sobre el estado de los internacionales, señaló: "Han llegado unos más cansados que otros. Hasta mañana no tomaremos las decisiones sobre el once. 24 horas más nos pueden acercar más a lo que pretendemos para el once".

EL NUEVO CELTA DE COUDET

"El Celta no estaba jugando mal, pero por circunstancias puntuales no ha tenido suerte. Está lleno de buenos jugadores, muchos de ellos internacionales. Tenemos claro el tipo de partido que nos vamos a encontrar mañana, pero estamos centrados en el partido que tenemos que hacer nosotros. Llega un buen equipo como el Celta. Un equipo que marca muchos goles, con muy buenos futbolistas y que ha tenido muy mala suerte en varios partidos. Llega con un nuevo entrenador y estamos seguros de que van a ponernos las cosas muy difíciles".

CALENDARIO ESTRESANTE

"Es una situación inédita y todo el mundo quiere hacer su derecho a jugar sus partidos. Los jugadores tienen dos piernas y dos pulmones. No tienen tres. No tengo la varita mágica para cambiar la situación. Entiendo a los seleccionadores y a las selecciones. Sabemos lo que tenemos entre mano y el excesivo número de partidos que existen. Hay que proteger al jugador y la cuestión es saber si se puede".

¿OBLIGADO A HACER ROTACIONES?

"El campo de visión, si lo abres, te tienes que centrar en el próximo partido. Son partidos cada tres días durante muchas semanas. Lo mejor es centrarte en el próximo partido. El despertador sonará para todos, todos tienen que estar preparados. Pero centrados en el siguiente partido. El Celta es de los equipos que mejor juegan, tienen mucho talento. Con el impulso del nuevo entrenador es un equipo más peligroso. Luego habrá que ajustar las cargas de trabajo en función a los que jueguen más o menos".