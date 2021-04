Nadal felicita a Lopetegui: "Me hacéis disfrutar mucho"

El Sevilla, antes de encarar otra apasionante jornada de Liga, homenajeó a Julen Lopetegui. El técnico cumplió en Vigo 100 partidos al frente del equipo con unos excelentes números. En un programa especial, el entrenador recibió mensajes de apoyo de los máximos dirigentes del club y pudo disfrutar de una conversación con Rafael Nadal, amigo de su familia. El homenaje llegó después de que Lopetegui volviese a insistir en que él ni hace cuentas ni habla de las opciones de Liga. Es su estilo: "Yo soy de letras y las letras me dicen solo Real Sociedad. Los números solo son definitivos cuando acaba la temporada. Una vez que termina, cada uno tiene el número que le corresponde. Lo curioso de cada partido es que todos tienen sus matices, sus días de preparación y sus cuestiones diferenciales. Nos acordamos de cada uno de los cien, pero los números no nos dicen nada más". El técnico aprovechó para expresar su satisfacción por trabajar en el Sevilla: "En algunas cosas sí me lo esperaba así y en otras me ha sorprendido para bien. Tiene las ventajas de un club grande pero también las de los clubes familiares y cercanos. En todos los puestos del club hay mucha pasión y mucha autoexigencia. Eso se empapa a los jugadores y a todos los que llegamos desde fuera".

La conversación con Nadal

"Solo quería felicitarte por este gran año que estáis haciendo. El final del anterior también fue espectacular y a mí que os he visto casi todos los partidos, me hacéis disfrutar mucho. El Sevilla es uno de los equipos que tiene más claro a lo que juega y transmite valores muy positivos. Te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte para este final de temporada". Lopetegui respondió al tenista: "Al margen de ser el mejor deportista de la historia de España y uno de los grandes ejemplos a nivel mundial, no solo en el deporte, trata siempre de mejorar y es extraordinario, siendo capaz de convivir con la derrota y la victoria. Ha superado momentos de lesión y de baja forma con elegancia. Cuando se retiré tendrá un recorrido grandísimo en la vida porque está preparado y es muy inteligente. Haga lo que haga, lo hará de forma maravillosa. Ya nos ayudó a levantar la Europa League sorprendiendo a los jugadores".

Castro elogió su trabajo

"Quiero darle la enhorabuena por esos cien partidos y porque quiere decir mucho que sea en menos de dos temporadas. Eso habla de lo bien que lo está haciendo, pero seguro que queda mucho por mejorar, que serás un entrenador de historia en nuestro club y te envío un fuerte abrazo".

Monchi refuerza su labor

"Como siempre te digo, que sigamos discutiendo mucho y tengamos pareceres contrarios, porque esto nos hace crecer a los dos y al Sevilla. Estoy feliz de compartir contigo el día a día y que en mayo de 2019 comiéramos juntos y nos diéramos cuenta de que nuestros destinos iban a estar unidos. Gracias por hacerme crecer como profesional, que es quizás lo que más te admiro".