El mundo se acaba en Pamplona

Joaquín Caparrós se ha puesto el traje de psicólogo, no le queda otra. Es consciente de que el equipo no da para más y que una partida mal jugada puede meterlos directamente en la pelea por no descender. El periodista le preguntaba esta mañana si temía por esa opción y Caparrós no daba pie ni siquiera al análisis de la situación: “Partido de Osasuna, partido de Osasuna. No podemos mirar más, eso no vale. Terminará Osasuna y a centrarnos en el siguiente. No tenemos que obsesionarnos, sino prepararnos para competir lo mejor posible”.

Para evitar que los fantasmas aparezcan, el técnico utrerano sabe que sumar es la única medicina. Por ello, sus fuerzas están centradas en reforzar anímicamente a los jugadores: "El grupo está fantásticamente. Hay un ambiente magnífico. Va a ser un partido competitivo, como todos en Pamplona, con máxima intensidad y concentración porque ellos saben manejar todas las facetas del juego”.

“Los futbolistas tienen que creer en ellos mismos y colectivamente, porque hay calidad. Han sido muchos golpes muy seguidos, en los últimos minutos, en momentos clave del juego, y eso se nota. Estamos trabajando ahí, tiene que haber mucha comunicación, hay que animarse colectivamente, y el cuerpo técnico y yo, como máximo responsable, estamos insistiendo en todo eso. Que saquen su fútbol, que compitan y crean en la calidad que tienen”, añadió.

El Sevilla viaja a Pamplona con las bajas de Lokonga y Gudelj y con una evidente ineficacia goleadora. El canterano García Pascual podría salir de inicio para acompañar a Isaac Romero, a quien el entrenador le ha echado un cable: "Cuando un profesional, un jugador con una racha que tenía de la temporada pasada, que tiene esta que va unida al equipo, que no es buena, al futbolista le afecta. Hemos hablado, conozco a Isaac desde hace mucho. Creemos en él, tiene que tranquilizarse, tiene la confianza y seguro que va a hacer un final de temporada magnífico”.