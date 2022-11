Monchi: "Pensar en irme sería de cobarde"

Monchi ha vuelto y eso es una gran noticia. La salida de Lopetegui provocó un distanciamiento del director deportivo con los que mandan en el club. Monchi parecía ido, desconectado y con la cabeza más fuera que dentro. En los últimos días, los dirigentes han mantenido algunas reuniones con él para acercar posturas. Las conversaciones sirvieron para enchufar, de nuevo, a Monchi, quien hoy ha vuelto hablar en Manchester para anunciar que está en plena forma para arreglar todo lo que se ha hecho mal: "Este club ha crecido porque nunca ha habido una verdad única. Soy un tipo complicado, tengo genio, discuto con el presidente y con el vicepresidente. Es lo que está pasando ahora. Puedo discutir conmigo mismo, pero la voluntad y las ganas de hacer cosas las tengo intactas. Tengo esa revancha interna de intentar dar la vuelta a la situación. Los que me conocen saben lo que estoy diciendo. Es el momento de demostrarlo con trabajo, iusión y ganas. Estoy motivado al cien por cien".

En estos últimos días, las especulaciones sobre su situación en el club se han disparado. Incluso, alguna corriente de opinión hablaba de sus intenciones de buscar otro aire: "Amagar o pensarlo sería de cobarde. Puedo ser muchas cosas cosas pero cobarde no soy. No estoy pensando e irme ni un segundo. Estoy intentando recuperar mi línea y ello requiere lo mejor de nosotros para el objetivo, que es revertir la situación". Asimismo, explicó los motivos por los que había guardado silencio en las últimas semanas: "Me he cansado de escucharme y creía que era bueno pararme un poquito. El mensaje mío no llegaba. A veces uno no está tan lúcido. He estado tres semanas sin conceder entrevistas, pero sí he seguido haciendo mi trabajo del día a día. Ha sido una decisión personal. Si tú mismo cuando te escuchas no te ves y te confundes en el mensaje, es mejor pararse".

Una vez aclarada su situación, Monchi encara la realidad en la que está metido el equipo: "Es un momento complicado. Después de tantos años estamos en una situación fea, difícil. Pero con la fuerza máxima y la ilusión máxima de revertir la situación. Toca hacer autocrítica abierta y hacer más. Hay que reconocer errores, que han sido muchos".

"El Betis está muy bien, pero somos el Sevilla"

"El rival se encuentra bien, el Real Betis es un magnífico rival, pero somos el Sevilla. El partido del domingo es muy importante por lo que supone para la ciudad. El Betis está haciendo las cosas muy bien. El Sevilla no tiene que mirar para atrás y sí con optimismo a ese partido. El grupo sabe lo que significa el partido. Representamos a una parte importante de la ciudad".

