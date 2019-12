Mallorca-Sevilla (0-1): Triunfo del mejor visitante de la Liga

Es indiscutible la cantidad de puntos que está consiguiendo el equipo de Julen Lopetegui a domicilio. Gana mucho. Es el mejor visitante de toda la Liga, con 20 puntos. No existen dudas sobre la competitividad fuera de Nervión. Aunque, es cierto, que existen dudas en este caminar. En el partido de hoy, el delantero De Jong volvió a tener un papel residual, Reguilón y Carriço sufrían en defensa (inexplciable que Koundé no juegue de inicio), Jordán ha pegado un bajón (o es que estamos viendo realmente su nivel), pero el equipo gana. Eso sí, los delanteros no aparecen. Se adelantó el Sevilla con un tanto de Diego Carlos a la salida de un córner. Un gol en el que los jugadores del Mallorca pedían falta porun posible manotazo del brasileño. Sin embargo, el Sevilla pudo empezar perdiendo en el segundo minuto de encuentro, tras una buena jugada de Kubo mal defendida por la pareja Reguión-Carriço. Lago Junior remató arriba absolutamente solo. Tras ese gol del central sevillista, el equipo de Lopetegui desapareció en ataque y el Mallorca no marcó porque el VAR en el añadido de la primera mitad anuló por milímetros un gol a Budimir. Era el empate, el Mallorca lo buscó y no lo encontró de milagro. La segunda mitad arrancó igual, con el Sevilla aguantando, buscando alguna carrera imposible de Ocampos y Munir, pero sin profundidad. El VAR avisó a Gil Manzano de un pisotón sobre Jordán en el área. Fue a verlo el colegiado y no dudó en pitar penalti. Banega anotó, Lopetegui metió en el campo a Koundé para que jugase de lateral y ahí casi que dejó de existir el partido, porque el Mallorca con más corazón que cabeza y con más ganas que calidad lo seguía intentando, pero el Sevilla controlaba el partido.

Tres puntos más para el Sevilla, pero con muchas dudas para esta Navidad. Monchi tiene trabajo.

FICHA TÉCNICA

RCD Mallorca (0): Reina, Fran Gámez, Valjent, Sedlar, Lumor, Baba (Febas, minuto 77), Salva Sevilla (‘Cucho’ Hernández, minuto 56), Dani Rodríguez, Kubo, Lago Junior y Budimir (Chavarría, minuto 68).

Sevilla FC (2): Vaclík, Jesús Navas, Diego Carlos, Dani Carriço, Reguilón, Fernando, Banega, Joan Jordán (‘Mudo’ Vázquez, minuto 72), Munir, Ocampos (Gudelj, minuto 89) y De Jong (Koundé, minuto 65).

Goles: 0-1, minuto 20: Diego Carlos. 0-2, minuto 63: Banega, de penalti.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amarillas para Jesús Navas, Fernando, Fran Gámez, Budimir, Baba, Valjent, Reguilón y Sedlar.