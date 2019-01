Machín no quiere miedos y apuesta por "hacer un gol"

La suerte está echada y los deberes hechos. El entrenador del Sevilla sabe que está ante una oportunidad histórica de eliminar al Barcelona y plantarse en semifinales de Copa con el 2-0 de la ida, pero prefiere no fiarse del equipo de Messi: “Espero que podamos pasar a las semifinales. Está prohibido no poner todo lo que tenemos al servicio del equipo. Seguro que lo vamos a hacer. Nos enfrentamos a un gran rival. El Barcelona querrá una noche mágica. Hay que estar acertados y debemos competir bien. Hacer gol va a ser un objetivo para aumentar nuestras opciones de pasar”, ha explicado hoy en rueda de prensa. El soriano se ha defendido de las críticas recibidas por el equipo por su falta de empaque cuando ha jugado fuera de casa ante los equipos ‘grandes’: “Lo que trato es de plantear los equipos como siempre. Yo no les digo a los futbolistas estad atrás, asustados y acojonados. No. Ellos y yo queremos que se vea al Sevilla que pretendemos. Uno de estos campos era Mestalla y estuvimos muy cerca de ganar”.

En otro orden de cosas, no ha querido referirse a la posibilidad de jugar la final del torneo en el estadio del eterno rival, el Benito Villamarín: “Sinceramente, no pienso eso ahora. Ojalá lleguemos a la final. Pero para ello quedan muchos pases que dar. Yo ni me planteo que sea en el estadio del Betis. Eso está muy bien. Seguro que en Sevilla se hablará, pero yo bastante tengo con lo que tengo. Ni me quita el sueño ni me lo va a quitar”.

Lista sin Navas

Tiene bajas importantes el Sevilla para visitar el feudo del Barcelona, como Escudero o Navas, por ejemplo. Aunque en la expedición de 19 hombres cabe destacar la presencia del recién fichado Marko Rog y del canterano Javi Vázquez. Estos son los jugadores elegidos por el entrenador: Vaclik, Juan Soriano, Sergi Gómez, Kjaer, Amadou, Carriço, Roque Mesa, Ben Yedder, Banega, André Silva, Wöber, Sarabia, Rog, Promes, Franco Vázquez, Arana, Mercado, Javi Vázquez y Bryan.