Machín: "Si no ganamos, no habrá un después"

Pablo Machín salvó su puesto gracias a una media de hora de fútbol extraordinaria. La segunda parte que el equipo firmó ante la Real Sociedad ha permitido mantener con vida al entrenador. Pero esto no para. En Praga tiene el equipo una nueva prueba de fuego que marcará, sin duda, la temporada. Vuelve la Europa League, la competición que suele traer buenas noticias. Machín no elude la responsabilidad: "Todos sabemos la importancia que tiene este partido. Sí que lo podemos catalogar como una auténtica final. Si no conseguimos ganar no va a haber un después. Los futbolistas me demuestran las ganas que tienen de hacer las cosas bien y cambiar la mala fortuna de la ida. Confiamos en que podamos ser más eficaces”.

El inesperado 2-2 de la ida obligará a los sevillistas a ganar, algo que provoca cierto nerviosismo teniendo en cuenta el bajo rendimiento que el Sevilla está mostrando en los partidos lejos de casa. El entrenador anuncia, por lo tanto, un equipo atrevido: "Tenemos que hacer un partido más eficaz y con más acierto que en la ida. Tenemos muy claro que tuvimos una gran oportunidad de habernos traído un resultado mejor. La necesidad nos obliga a buscar el gol sí o sí. Cuantos más goles hagamos, más opciones vamos a tener. Sabemos que si queremos tener más de una opción en cuanto al resultado y ese hipotético empate nos pueda valer tenemos que marcar más de dos goles. Tenemos que ir desde el primer momento al ataque”.

Vaclik, duda. La gran duda para el partido en Praga es Vaclik. Machín los esperará hasta el último momento: "Vamos a ver cómo responde en el último entrenamiento, pero necesitamos a la gente siempre al 100 por 100 para competir”. Por su parte, el guardameta checa confirma que deberá esperar su evolución en las próximas horas: "Me siento mucho mejor. Veremos después del entrenamiento de hoy. La lesión fue en el momento del gol. En el primer momento yo pensaba que di con la portería, pero al final constatamos que caí sobre la pierna de Traoré”.

