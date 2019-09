Lopetegui: "Es una aventura hacerle un gol al Alavés"

De Lopetegui no se pueden esperar grandes titulares en la sala de prensa. Su maestro es Vicente Del Bosque, por lo que el objetivo es no meterse jamás en declaraciones llamativas. Y su ideario es el "partido a partido" de Simeone. Por eso, el técnico sevillista no ha querido hablar ni del Madrid ni de la Europa League ni del calendario en las horas previas al encuentro en Vitoria. Un encuentro que tiene números que advierten de la dificultad del rival: el Sevilla no gana allí desde 2011 y sólo ha encajado un tanto en lo que llevamos de temporada. Con respecto al once inicial, todo indica que Ocampos podría regresar. Nolito es baja por unas molestias musculares. Estas fueron las declaraciones de Lopetegui:

Un muro en Vitoria: "Es un partido importante. Los arranques después de selección siempre son importantes. Nos van a exigir una gran versión. Es una aventura hacerles una ocasión de gol. Es un partido muy exigente, estamos muy centrados en Vitoria".

Partido a partido: "Alavés, Alavés, Alavés. Es un rival duro, difícil y que nos va a obligar a hacer un buen partido. No podemos correr antes de andar. Si no entendemos el partido, te vuelves a casa con cara de tonto. Es un equipo que tiene claro cómo competir".

Rotaciones: "Es evidente que cuando aparecen partidos de aquí a diciembre de jueves a domingo, todos van a ser exigidos. El fondo de armario va a ser imprescindible. Pero lo primero, Vitoria. Tendremos enfrente a buen rival, que juega muy bien sus bazas".

Fortaleza lejos del Sánchez Pizjuán: "Hemos tratado de sacarle el máximo provecho a esta plantilla. En cada partido hay que competir al máximo. No hay que dar un milímetro de ventaja en implicación y esfuerzo. Es algo que tiene que estar en el disco duro del equipo. Hay que competir y seguir mejorando. Así será la temporada".