Lopetegui se olvida del Barçagate

La vuelta de la semifinal de Copa del Rey llega envuelta por el caos que ha despertado el caso Barçagate. Los comentarios sobre asunto rodean la previa de este encuentro (miércoles 3 de marzo, 21.00 horas), pero Lopetegui quiso zanjar la opción de gastar energías en todos estos asuntos: "Yo creo que todo lo que está pasando en el Barcelona ni perjudica ni beneficia. El fútbol dicta sentencia y todo lo demás se me escapa". "Hay muchas claves futbolísticas en un partido de esta envergadura. Es un encuentro que nos obligará a ofrecer nuestra mejor versión. La clave no pasa por un solo detalle, sino por muchas. Tenemos que hacer un gran partido para superar a un rival muy grande. A ver si somos capaces de hacer un gran partido y meternos en una final, uno de los grandes partidos que todos deseamos jugar", añadió. El Sevilla viaja a Barcelona con Acuña y Ocampos dentro de la expedición. Los dos parecen que llegan muy justos al partido, pero el técnico no quiere ofrecer ninguna pista a Koeman y ha decidido llevarse a todo el equipo al Camp Nou. "El equipo está ilusionado, pero debemos encontrar el equilibrio entre ilusión y competitividad. Hemos hecho una muy buena competición en la Copa y deseamos conseguir jugar un partido tan importante como es una final de la Copa. Tenemos una gran ilusión en jugar un partido de esta envergadura, que nos exigirá nuestra mejor versión con y sin balón. No pensamos en el partido del pasado sábado ni en lo que hemos hecho anteriormente. Solo nos ocupa ofrecer la mejor versión en un partido muy exigente", explicaba el preparador vasco.

La defensa de los árbitros

Los gritos de Monchi desde la grada el sábado pasado llamándole llorón a Koeman han desfilado por todas las televisiones. Lopetegui decidió pasar de puntillas sobre este asunto y... defender a los árbitros ante el enfado que levantó el arbitraje el sábado pasado de Hernández Hernández: "No he visto absolutamente nada y tengo cosas más importantes que hablar con Monchi que de los árbitros. Repito, tengo plena confianza en los árbitros. Solo puedo decir a este respecto que a las semifinales de la Copa han llegado los cuatro mejores equipos de la competición, por lo que también han llegado los mejores árbitros. Ellos también quieren crecer y hacerlo bien en este tipo de partidos tan importantes. En una semifinal arbitran los mejores y tengo plena confianza en la justicia deportiva y en la labor de los árbitros. Son profesionales y lo hacen muy bien. Pueden tener un error puntual, pero nosotros también los tenemos".

Los tres centrales del Barcelona

"No sé cómo jugará el Barcelona. No se trata de que nos sorprendiera el hecho de jugar con tres centrales, sino tener preparadas las respuestas para ello. Porque dentro de un partido también puede haber muchos cambios y tenemos que estar preparados para ello. Nosotros hemos jugado ya contra equipos con tres centrales e incluso nosotros también a veces lo hemos hecho, como el pasado sábado contra ellos".