Lopetegui y el objetivo 'ganar': ''Lo único que temo es no conseguir los tres puntos''

Julen Lopetegui ha atendido, como es habitual en los días anteriores a cada partido, a los distintos medios de comunicación en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico vasco ha valorado el vital choque ante el Atlético de Madrid, a quienes recibirán mañana a las 18:30 en el coliseo nervionense, afirmando no estar preocupado por su futuro, sino por imponerse en un duelo para el que ''el equipo está con la ilusión de enfrentar a uno de los grandes, con plantilla para ganar la Champions, y el reto de superarles haciendo un gran partido''.



El de Asteasu afirmó no pensar en una posible destitución, siendo su único temor el ''no conseguir los tres puntos'', para lo que trata de ''trabajar previamente todo lo que puedo en preparar al equipo''. ''Llevo aquí más de tres años, sé lo que hay y que al final, en los momentos en los que no consigues los resultados la única manera es creer más que nunca en lo que estás haciendo''.



El entrenador sevillista también aseguró ''estar centrado en lo que viene'', con el objetivo de comenzar a encadenar triunfos lo más pronto posible ya que ''el ganar siempre es importante, siempre es más sencillo seguir creciendo desde la victoria''. Sobre el estado de forma de algunos jugadores, como Isco o Januzaj, comentó que ''todos que tienen que apretar porque la competición no espera y los necesitamos'' (''si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña''), además de confirmar la más que posible baja de Acuña para dicho encuentro, quien no terminó la sesión matinal de hoy y cuya presencia en la convocatoria estará marcada por su evolución en las próximas horas.