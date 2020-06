Lopetegui: “Nos enfrentamos a equipos que se juegan la vida”

El discurso que Churchill interpretó el 13 de mayo de 1940, ocho meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ha sido mil veces utilizado para anunciar situaciones extremas: “No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha acudido a ese momento histórico en la previa del encuentro ante el Valladolid para definir lo que le queda por delante al Sevilla: “Cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas. Todos son rivales buenos. El Valladolid hizo un gran partido ante el At. de Madrid, lo llevó al límite”. Y avisa que los próximos rivales, Valladolid, Leganés y Éibar, no pondrán un camino de rosas hacia la Champions: “Jugaremos contra equipos que se juegan la vida. Cada partido será una batalla. No podemos pensar de otra manera. Pensamos con ilusión en que podemos conseguir los objetivos”.

EL EFECTO MUNIR

"No ha cambiado nada, es un jugador nuestro que ha jugado más en unos momentos y en otros menos. Ahora está jugando y a un buen nivel. Ha tenido buena actitud al trabajo siempre y ahora está recogiendo ese fruto, pero cada partido es un mundo y nadie va a vivir de lo hecho en el partido anterior. Estamos contentos con su actitud y rendimiento, como el del resto del equipo".

BANEGA Y SUSO, LA CARA Y LA CRUZ

"Esperemos que al final se pueda quedar y nos pueda ayudar. Éver está muy implicado y ojalá todo salga bien. Suso tuvo un problema en la parte final de la preparación y quizás lo acusó a la hora de arrancar. Seguro que va a volver a entrar porque es un gran jugador, lo está intentando y nos va a ayudar. No tengo dudas del compromiso y de su calidad".

LA PELEA POR LA CHAMPIONS

"Estoy convencido de que va a ser durísimo. Se han subido algunos equipos y será una lucha reñidísima por entrar en Champions y en Europa League. Nadie tiene conseguido el objetivo y va a ser duro para todos. Nos tenemos que centrar, más que en hacer cuentas, en ganar partidos. En eso ponemos nuestra energía".