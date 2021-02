Lopetegui: "No estoy pendiente de ningún foco mediático"

El Sevilla encarará en sólo unos días dos enfrentamientos que pueden marcar el resto de la temporada. Mañana recibirá al Barcelona (16.15 horas) con las opciones de seguir metido de lleno en la pelea por la Liga y el miércoles (21.00 horas) se jugará el pase a la final de la Copa del Rey. Lopetegui acude al famoso ya "partido a partido" para analizar este carrusel de de encuentros: "No tengo ninguna duda de que van a ser dos partidos muy diferentes. El Barça mañana. Lo demás vendrá después. Nos van a exigir mucho y tenemos que estar preparados. Espero a un gran equipo, como es el Barcelona. Con futbolistas extraordinarios, un entrenador que les conoce bien y el mejor jugador del mundo. Va a ser un partido de altísima exigencia". Lo que tiene muy claro el entrenador es que no participará en ningún debate que alimente los comentarios acerca de las opciones que tiene su equipo de pelear por la Liga: "Me importan bien poco. Lo único que me preocupa es generar la actitud suficiente para que el equipo tenga mañana una buena respuesta. No estoy pendiente de ningún foco mediático. Nos centramos siempre en el próximo partido y el próximo no es ni más ni menos que ante todo un FC Barcelona".

Suso, recuperado

Lopetegui confirmó la recuperación de Suso. El gaditano se ha ejercitado esta mañana con normalidad. Si ayer parecía descartado para la cita de mañana, el técnico ha confirmado que se encuentra en condiciones. Ya se verá si sale de inicio o lo reserva en el banquillo. Por su parte, Ocampos sigue sin dar un paso adelante en la recuperación. El propio Lopetegui ha asegurado hoy que "no ha tenido buenas sensaciones" en el último entrenamiento. La idea era que el argentino estuviera listo para disputar el partido de vuelta copero de la semana que viene, algo que parece complicado.