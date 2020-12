Lopetegui: "Esperemos que la lesión de Navas no sea por mucho tiempo"

Lopetegui se ha plantado en Rennes con un puñado de bajas por lesión: Vaclik, Escudero, Acuña, Munir, Jordán y Navas. En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana martes de Liga de Campeones, el técnico ha descubierto una lesión de Navas: "Es un año complicado. Perdemos a Munir, a Jesús, que esperemos que no sea para mucho tiempo... Y antes a otros compañeros. Es el escenario que tenemos. Hay que tomar decisiones y gestionar un escenario nada sencillo. Lo hacemos por el bien del equipo y de nuestras posibilidades. Mañana queremos acabar la competición de la mejor manera posible". Las ausencias son ya habituales en cada partido, por lo que Lopetegui incidía en la dificultad de una temporada que tiene unas circunstancias especiales: "No hacemos rotaciones y sí una gestión de recursos. Han venido todos los disponibles, no hemos dejado fuera a ningún jugador que no haya podido venir. Haremos el once más interesante posible. El escenario es excepcional y hay que mirar de dónde venimos. Se toman decisiones que en otras circunstancias no se tomarían. Buscaremos el mejor once que nos ayude a ganar, pensado en todas estas circunstancias".

LA ILUSIÓN DE LA CHAMPIONS

"Esto es la Champions y cuando suena la música hay que tener las orejas tiesas. El Rennes querrá acabar bien esta fase. Es un buen equipo, aunque no le haya salido bien las cosas. Además, recupera a jugadores. Queremos hacer un buen partido ante un rival que nos exigirá mucho".

SE OLVIDA DEL MADRID

La semana ha sido negra. Había mucha ilusión depositada en los encuentros ante el Chelsea y el Real Madrid, pero todo salió mal. El entrenador del Sevilla no quiere mirar hacia atrás: "Cuando juegas cada tres días, con tantos partidos, miras la curva que viene. Y la que viene genera ilusión, la de Rennes. Miras para atrás para mejorar y para corregir errores".