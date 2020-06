Lopetegui: "El derbi ya es historia para nosotros"

No hay tiempo para celebraciones y el entrenador del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, no quiere ya ni oír hablar del derbi: "El equipo esta absolutamente centrado en el Levante, no existe derbi para nosotros ya, pasó a la historia", ha explicado el técnico vasco en la rueda de prensa previa al choque ante el Levante. El vasco asegura que "el formato que tenemos nos obliga a hacerlo de verdad, para nosotros es prehistoria y estamos ante un equipo complejo y un rival muy interesante, de los que más me gusta como juegan. El equipo está únicamente pensando en el Levante, va a ser así, hubiera sido o no un derbi. El único partido importante es el siguiente. Tenemos que hacer un reseteo mental muy rápido, estamos en otra frecuencia", señalaba.

Eso sí, el míster reconocía que "ganar siempre supone una carga importante de confianza, pero a partir de ahí no te garantiza nada. Nos sirve para saber que hemos trabajado bien".

OCAMPOS, OTRA VEZ ENTRE ALGODONES

Terminó muy tocado el derbi, aunque fue uno de los mejores de su equipo. Lucas Ocampos es seria duda para ser de la partida frente al Levante y así lo ha explicado hoy su entrenador: "Hay muchos jugadores que están dudosos, algunos con golpes y otros con cansancio. Vamos a esperar a mañana para valorar un poco mejor la situación de todos, entre ellos la de Lucas”, expresó.

Por otro lado, Lopetegui es de la de de que "el escenario de estos 11 partidos y estas circunstancias nos obligan a estar con una mente abierta y cambiante. Por encima está el rival y tenemos que ir preparados porque son tres puntos muy importantes. En Primera División cuesta muchísimo ganar y el Levante nos va a poner las cosas muy complicadas”.

Aquí puedes escuchar la rueda de prensa al completo de Julen Lopetegui.