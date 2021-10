Lille-Sevilla (0-0): Nueva oportunidad perdida

El Sevilla hizo un partido bastante aceptable ante el Lille, yendo a más en la primera mitad y jugando, en general, unos 75 minutos superiores al equipo francés. Sin embargo, faltó algo. Tuvo grandes ocasiones de gol, muchos acercamientos, centros, disparos lejanos, más vertical con balón, pero no pudo marcar. Salió con personalidad el equipo, con bajas importantes. Sin Koundé, sin En Nesyri. Además, en el partido se lesionó Rekik y salió tocado Acuña. Problemas en defensa, aunque hoy no ha recibido gol y ha estado a un buen nivel, terminando Fernando como eje de la zaga junto a Diego Carlos. El Sevilla se vino abajo en el último tramo del partido cuando cuando Lopetegui quitó del campo a Suso y Ocampos. Rakitic y Papu no ayudaron a dinamizar el partido, se paró el encuentro y acabó empate.

Falta el gol. Y quizás el futbolista que lo tiene, como es Munir, no cuenta para el técnico vasco. Por una cosa o por otra, el Sevilla no termina de arrancar esta temporada. El fútbol es caprichoso y hacer pocos días en Vigo jugó infinitamente peor, recibió más ocasiones, sólo generó una, pero ganó. Tendrá que dar un paso adelante en los últimos tres partidos del grupo si quiere pasar a octavos de final de la Champions.

Ficha técnica:

Lille OSC (0): Gbric; Zaki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Onana (Xeka, minuto 70), André, David (Weah, minuto 82), Bamba; Renato Sanches (Ikoné, minuto 70) y Burak Yilmaz.

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas, Rekik (Joan Jordán, minuto 56), Diego Carlos, Acuña (Augustisson, minuto 64); Fernando, Óliver Torres (Pau Gómez, minuto 64), Delaney; Suso (Rakitic, minuto 74), Ocampos (Lamela, minuto 74) y Rafa Mir.

Árbitro: Michael Oliver, inglés. Amarillas para Zaki Çelik, Ikoné, Lamela, André y Burak Yilmaz.