Levante-Sevilla (0-1): Uno más en la pelea por el título

Hace tiempo que en este rinconcito se agotaron los calificativos para definir los éxitos y la ambición insaciable de este Sevilla. El equipo sigue rompiendo barreras altas y ante el Levante dio otro golpe de efecto para meterse de lleno en la pelea por el título. Cuando uno teclea estas líneas, el Real Madrid gana 0-2 en Cádiz. Los otros dos rivales, el Atlético y el Barcelona, jugarán en la tarde del jueves. Sin duda, el Sevilla le mete una presión asfixiante a los tres amigos de la Superliga.

No fue nada fácil. Paco López había advertido a su equipo y no estaba dispuesto a permitir una bajada de brazos. El Levante jugó muy metido en el encuentro y bien colocado. Al Sevilla le costó, pero no dejó de intentarlo. La primera parte se marchó con cierto aire de impotencia. Un lanzamiento de Jordán al larguero fue la ocasión más clara y única de la primera mitad. El Levante estaba firme en el campo y lanzaba avanzadillas que mantenía el partido en el aire.

Se trataba de ponerle algo más de intensidad y eso hizo este Sevilla grande en la segunda mitad. El gol fue maravilloso. Un golpe de calidad de Suso puso En Nesyri el balón por delante, El marroquí firmó una carrera repleta de velocidad, recortes y calidad. Qué delantero. Sumó su gol número 23. Jordán y el Papu se comieron el centro del campo. Los dos estuvieron espléndidos. El oficio sevillista cortó cualquier opción al rival para que se metiera en el partido tras el gol. Otra victoria. Otra alegría. El Sevilla es insaciable…

Ficha técnica:

Levante UD (0): Cárdenas, Son, Vezo, Rober Pier (Sergio León, minuto 72), Duarte, Toño, Malsa, Melero (Rochina, minuto 58), Bardhi (Morales, minuto 58), De Frutos (Doukouré, minuto 72) y Dani Gómez (Roger, minuto 85).

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas, Koundé (Gudelj, minuto 86), Diego Carlos, Marcos Acuña, Fernando, Joan Jordán, ‘Papu’ Gómez (Óscar, minuto 86), Suso (Rakitic, minuto 74), Ocampos (Munir, minuto 88) y En-Nesyri (De Jong, minuto 86).

Goles: 0-1, minuto 57: En-Nesyri.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Amarillas para Bardhi, Melero, Marcos Acuña, Doukouré, Rochina y Pablo Sanz (segundo de Lopetegui).