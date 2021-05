Koundé y Rakitic, listos para Valdebebas

El Sevilla se ha reactivado. Después de sufrir un durísimo golpe moral, quizá exagerado y no controlado, el equipo está decidido a dar guerra y volver a apretar en los cuatro partidos que quedan para el final de la competición. Es evidente que la pelea por el título ya se acerca más a una utopía que a la realidad, pero las matemáticas no lo descartan. Además, en juego aún estará la posibilidad de quedar tercero o segundo. Sobre esta motivación han trabajado esta semana en el Sevilla. Lopetegui ha recibido esta mañana una buena noticia. Koundé y Rakitic se han incorporado a los entrenamientos con normalidad y podrán jugar el domingo en Valdebebas.

�� REPORTAJE | El #SevillaFC visita el Alfredo Di Stéfano tras trece visitas infructuosas consecutivas al Santiago Bernabéu. ��⚽️#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 7, 2021

"Siempre nos hemos levantado"



"Creo que nos hemos levantado de la derrota del otro día que fue muy dolorosa, porque teníamos ilusión en hacer algo bonito. Quedan cuatro partidos muy importantes, sabemos que lo del fin de semana es clave para nosotros y que tenemos opciones de hacer cosas grandes y vamos a por ello", ha comentado Jordán, quien decidió esta semana dar un paso adelante: "Cuando hemos tenido un varapalo, siempre nos hemos levantado. No hay otra cosa que seguir y seguir. No nos vamos a rendir y tenemos una motivación muy alta porque nos jugamos cosas muy importantes. El único mensaje que mandaría es que vamos a ir a muerte para ganar el domingo".

A Jordán se le echó en falta ante el Athletic de Bilbao. El centrocampista reconoció que atrevesó por unas molestias musculares las dos últimas semanas, pero ha confirmado que está en condiciones. Todo indica que volverá al once inicial ante el Real Madrid, que llegará al partido tocado después de la eliminación en la Liga de Campeones: "Estoy muy bien, es verdad que llevo un par de semanas arrastrando molestias y soy muy perfeccionista. Cuando no lo controlo todo estoy algo más irritable y seguro que mi mujer está un poco harta de mí. Por lo demás estoy muy bien, limando esas molestias que me van a permitir terminar la temporada a un gran nivel y contento por cómo ha ido la temporada, que ha sido espectacular, clasificarse para la Champions a falta de cinco jornadas es algo increíble, peleando en la Champions y en la Copa. Pero esto no ha acabado y vamos a por esos cuatro partidos".